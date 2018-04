Gerard Moreno: "Veremos qué pasa cuando se abra el mercado; estoy centrado"

El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha asegurado después del empate contra Las Palmas en el RCDE Stadium respecto a su futuro en la entidad que "veremos qué pasa cuando se abra el mercado; estoy centrado en el equipo y queda mucho".

Cuestionado por si puede garantizar su continuidad, el máximo realizador blanquiazul (15 goles en LaLiga) ha mantenido que no depende únicamente de él.

"Hay más partes que deben hablar y no creo que tenga que responder a esto. Lo prioritario es quedar lo más arriba posible porque beneficia a los ingresos de la entidad", ha insistido.

Gerard Moreno tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 con una cláusula de 40 millones de euros que asciende a 50 a partir del 1 de julio de este año. Es, con diferencia, el futbolista con más mercado del Espanyol en estos momentos.

Respecto a su decimoquinto gol en LaLiga, el ariete blanquiazul se ha mostrado muy satisfecho. "Estoy muy contento y feliz por poder ayudar a mis compañeros", ha dicho. Además, ha agradecido el trato de la afición, que ha coreado su nombre: "Lo que me ha hecho sentir esta grada no me lo ha hecho sentir nadie".