Sergio Sánchez: "Sería muy importante que siguiera Gallego o alguien igual"

El central del Espanyol Sergio Sánchez aseguró este jueves en la Ciudad Deportiva de San Adrián que sería "muy importante" que siguiera David Gallego como entrenador "o alguien igual", con su misma idea de fútbol.

El canterano destacó que le gusta mucho "lo que traslada, propone y cómo ve el fútbol" el nuevo responsable del banquillo blanquiazul.

"Pero nadie sabe si continuará, no es algo que me toque decidirlo a mí. Los profesionales deben ver si está capacitado y darle una oportunidad", añadió.

Cuestionado por su futuro personal, Sergio Sánchez afirmó que su deseo es quedarse "más años en el Espanyol", pero subrayó que por ahora no es momento de hablar, sino de ayudar al equipo. "Luego ya vendrán los temas personales", comentó el catalán.

Pese a que esta temporada no ha tenido apenas oportunidades, el defensa no se arrepiente de volver: "Es una decisión muy consensuada y cuando haces algo con el corazón hay factores que no intervienen y no puedes controlar. Lo volvería a elegir cien veces".

Respecto a la destitución de Quique Sánchez Flores, Sergio Sánchez insistió en que el grupo no tuvo nada que ver: "El vestuario no se giró contra él, nunca se ha rebelado ni ha plantado cara al entrenador. Le gusta mantener cierta distancia, pero son formas de trabajar". ¡