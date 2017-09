84-75. Fuenlabrada se lleva el derbi madrileño con autoridad

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El Montakit Fuenlabrada se llevó el derbi madrileño de pretemporada ante el Movistar Estudiantes (84-75) con autoridad, dominando desde el descanso un partido en el que fue clave el estadounidense Ian O'Leary (16 puntos y 8 rebotes) y la anotación del congoleño Christian Eyenga (21).

En un partido vibrante en su primera mitad, hasta que el Fuenlabrada se despegó de su rival estudiantil, brilló el base esloveno Luka Rupnik (17 puntos, 9 asistencias y 66% de acierto en el triple) y tuvo una actuación de mérito el ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic (14 puntos, 7 rebotes). No jugaron el escolta Álex Llorca ni el pívot montenegrino Blagota Sekulic.

Por su parte, los colegiales (que no tuvieron al base sueco Ludde Hakkanson ni al pívot americano Nik Caner-Medley) contaron con los puntos del alero estadounidense Sylven Landesberg (22) y fogonazos puntuales de Darío Brizuela (13), Víctor Arteaga (10) y Edgar Vicedo (9), además de los rebotes del croata Goran Suton y el estadounidense Alec Brown, ocho para cada uno.

El duelo comenzó con un Estudiantes fluido en ataque de la mano de Brizuela (5-10, min. 4) y un Fuenlabrada algo atascado, que se agarraba a los balones filtrados para el poste británico Gabe Olaseni. El argentino Néstor 'Che' García buscó velocidad sumando bases en pista: Rupnik junto al venezolano Gregory Vargas.

Se escapaba el Movistar Estudiantes, que encadenaba un parcial 0-6 para sumar 5-12, pese a que la defensa fuenlabreña y el coraje O'Leary intentaran evitarlo (12-13, min. 8), una carrera de Vicedo y buenas defensas colegiales les permitieron cerrar el cuarto 14-19.

Pedía el 'Che' García más velocidad a los suyos en ataque y el Montakit daba la vuelta al electrónico con un triple del congoleño Christian Eyenga (21-19, min. 12) contestado al instante por otro de Vicedo, cuando el partido entraba en una fase de igualdad máxima, con cada rebote luchado una, dos y tres veces.

En esa suerte, crecía el Fuenlabrada con el gigantón Olaseni, las carreras del mexicano Paco Cruz y Rupnik, y un 2+1 de Sulejmanovic (27-22, min. 14). Estudiantes se defendía gracias al tiro exterior de Landesberg primero, y del dominicano Dago Peña después, pero sus vecinos fuenlabreños respondían con Eyenga y triple de Rupnik, y el descanso llegaba con un marcador 45-38.

Eyenga lideraba al Montakit con su muestrario de acciones individuales (12 puntos para él solo en el tercer cuarto) y el 'Estu' intentaba rehacerse desde los tiros libres gracias a un 2+1 de Landesberg (52-47), pero el Fuenlabrada se estabilizaba en una diferencia superior a los diez puntos y llegaba a alcanzar los 17 con los que se cerró el periodo (71-54).

El Movistar Estu tenía que buscar la reacción, mientras el Fuenla se gustaba con acciones como una jugada 2+1 con 'alley-oop' de Ian O'Leary tras una bonita circulación entre 'Super Ratón' Vargas y Rupnik (74-56, min. 32), y mantenía el encuentro en una diferencia controlada.

Los de Salva Maldonado no daban el duelo por perdido, pero anotar les costaba un mundo. Un triple de Goran Suton dejaba la renta fuenlabreña en diez puntos (75-65, min. 35), pero el conjunto colegial no era capaz de continuar la racha, ni siquiera en las manos del anotador Landesberg.

Tanto era así que cuando el 'Estu' lograba disminuir la diferencia por debajo de la centena, Rupnik respondía con un triple que alejaba cualquier ida de una remontada, y Olaseni demostraba sus dotes en la zona para enterrar esa posibilidad (84-72, min. 39). Un minuto y tres puntos colegiales después, se cerraba el primer derbi del curso con victoria fuenlabreña en el Torneo de Getafe.

- Ficha técnica:

84 - Montakit Fuenlabrada (14+31+26+13): Vargas, Cruz (4), Eyenga (21), O'Leary (16), Olaseni (8) -quinteto inicial-, González (4), Rupnik (17), Sulejmanovic (14), Sikiras, Llorente y Ehigiator.

75 - Movistar Estudiantes (19+19+16+21): Cook (3), Brizuela (13), Landesberg (22), Suton (3), Arteaga (10) -quinteto inicial-, Brown (3), Peña (4), Savane (2), Cvetkovic (6), Vicedo (9), Sola y Savane (2).

Árbitros: Pérez Pizarro, Sánchez Montserrat y Caballero. Eliminado el local Ian O'Leary.

Incidencias: final del V Torneo 'Ciudad de Getafe' disputado en el Pabellón Juan de la Cierva ante unos 1.000 espectadores.