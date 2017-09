El Celta busca disipar sus dudas ante un Getafe invicto como visitante

Vigo (España), 20 sep (EFE).- El Celta de Vigo recibe mañana a un Getafe que se mantiene invicto como visitante -lejos del Coliseum Alfonso Pérez ha sumado los cuatro puntos que tiene actualmente, tras empatar con el Athletic y ganar al Leganés- con la obligación de ganar para disipar las dudas que está generando el proyecto de Juan Carlos Unzué en este arranque de curso.

La escasa fiabilidad en la salida de balón, la sangría de goles encajados -siete en cuatro partidos- y la falta de pegada en ataque evidencian que el técnico navarro tiene mucho trabajo por delante.

Unzué cuenta, de momento, con el respaldo del presidente Carlos Mouriño y el director general Antonio Chaves.

Nadie se atreve por ahora a discutir su continuidad, aunque no ganar al Getafe o tres días después al Eibar puede agrandar aún más la sombra del argentino Eduardo Berizzo.

La pobre imagen ofrecida ante el Espanyol y la acumulación de partidos obligan al entrenador celeste a retocar su once.

Salvo en la portería, se esperan cambios en todas las líneas respecto al equipo que alineó en Cornellá-El Prat.

Hugo Mallo y Jonny parecen los únicos indiscutibles en la defensa, mientras que Cabral, que cometió un monumental error en la jugada que originó el segundo gol del Espanyol, dejará su puesto a su compatriota Roncaglia.

La duda está en si Fontás, con el que el Celta gana en la salida de balón, se mantiene en el once o entra Sergi Gómez.

Con Radoja prácticamente descartado al no recuperarse de sus molestias de rodilla, Lobotka disfrutará de otra oportunidad en un centro del campo en el que casi con seguridad entrará Tucu Hernández, quien dio otro aire al equipo en Barcelona durante los treinta minutos en que estuvo en el campo.

El internacional chileno y Emre Mor pidieron en Cornellá la titularidad, aunque ahora la decisión depende de Unzué, que para dar entrada al turco tendría que "sacrificar" a Pione Sisto o Maxi Gómez.

Si el primero arranca en el banquillo, Aspas, que aún no ha marcado, seguiría pegado a la banda derecha; si opta por la otra opción el internacional español sería el nueve.

La alternativa al habitual 4-3-3, menos probable teniendo en cuenta que el Celta juega en casa, es que el técnico apueste por tres centrales -Roncaglia, Sergi y Fontás- y dos carrileros para tener mayor profundidad.

En ese caso, Hernández, Wass y Emre Mor actuarían en el centro del campo, con Aspas y Maxi en punta.

Los dos equipos se enfrentan con la necesidad de sumar puntos para abandonar la zona baja de la clasificación después del inicio dubitativo de curso de ambos.

El Celta, con tres puntos (perdió contra Real Sociedad, Betis y Espanyol y ganó al Alavés) y el Getafe, con uno más después de sumar una derrota dolorosa ante el Barcelona la pasada jornada, necesitan dar un golpe encima de la mesa para coger impulso en el campeonato.

Los hombres de José Bordalás no han tenido mucha suerte en sus derrotas. Ante el Barcelona, disputaron un buen partido y perdieron los puntos en los últimos minutos tras la reacción azulgrana al golazo del japonés Gaku Shibasaki.

Anteriormente, fueron víctimas de una genialidad del brasileño Ganso después de rendir a gran nivel frente al Sevilla. La victoria en Leganés y el empate en San Mamés, aliviaron el dolor de un grupo que espera conseguir mejores resultados del buen nivel que están mostrando en el inicio de la Liga.

Bordalás organizará un once inicial continuista con algún pequeño retoque para dar oxígeno a su equipo. Hombres como Francisco Portillo o Álvaro Jiménez podrían tener su oportunidad para entrar en el once inicial del Getafe.

Uno de los dos sustituirá a Shibasaki, a quien se le harán más pruebas médicas este jueves para conocer el alcance de la lesión que le apartó del choque ante el Barcelona en la segunda parte. De momento, parece que podría estar un mes y medio fuera de los terrenos de juego, pero habrá que esperar 24 horas más para confirmar ese primer dato.

El centrocampista nipón se une a la ausencias también por lesión del argentino Nicolás Gorosito, del uruguayo Mathías Olivera y de Dani Pacheco, que una jornada más no podrán ser convocados por el técnico José Bordalás.

-- Alineaciones probables:

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny; Lobotka, Wass, Hernández; Aspas, Emre Mor y Maxi Gómez.

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Markel Bergara, Arambarri; Fajr, Portillo, Amath; y Jorge Molina.

Árbitro: Daniel Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio: Balaídos.

Hora: 19:00 gmt

------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (17º, 3 puntos); Getafe (14º, 4 puntos).

La clave: La posible titularidad de Emre Mor, un probable revulsivo para los problemas del Celta.

El dato: El Getafe nunca ha ganado en Balaídos: de seis enfrentamientos, ha perdido cuatro y empatado dos.

El entorno: La actualidad del Getafe ha estado marcada por las quejas del Barcelona sobre el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez. El club madrileño ha pasado de la polémica.

La frase:

- Bordalás: "Balaídos es un campo complicado para cualquier equipo".

- Unzué: "En las dificultades hay que mostrar el máximo nivel".