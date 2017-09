1-1. Ángel rescata un punto para el Getafe en Balaídos

Vigo, 21 sep (EFE).- Un gol de Ángel Rodríguez en la recta final del partido después de un desajuste defensivo local permitió al Getafe rescatar un punto ante el Celta de Vigo (1-1), al que de nuevo el delantero uruguayo Maxi Gómez había adelantado en el primer tiempo.

Necesitaba el Celta un triunfo convincente después de la pobre imagen ofrecida en Cornellá y Juan Carlos Unzué se la jugó dando la titularidad al canterano Brais Méndez. No fue el único cambio respecto al partido contra el Espanyol: Sergi Gómez sustituyó a Cabral en el centro de la zaga y el chileno Hernández a Wass en la medular.

El Getafe fue el primero en avisar con un disparo de Bergara nada más iniciarse el choque pero el dominio celeste fue abrumador durante el primer tiempo. No obstante, esa posesión no vino acompañada de ocasiones claras de gol.

Únicamente con un disparo cruzado de Brais Méndez que desvió Antunes (min.12) y otro tiro cruzado de Aspas (min.32) amenazó el Celta a un Guaita al que sólo logró superar Maxi Gómez (min.26), después de que Hugo Mallo le ganara en el salto a Amath y cediese para que el delantero uruguayo marcase su cuarto tanto esta temporada.

Ese error defensivo castigó al equipo de Bordalás, que movió ficha en el arranque del segundo acto, cuando su equipo ya había dado un paso adelante. El Getafe le quitó el balón y el Celta empezó a sufrir. Amath con un potente disparo desde la frontal rozó el empate a los diez minutos de la reanudación justo antes de que el técnico visitante metiera más pólvora con Ángel Rodríguez y Álvaro.

Incapaz de adueñarse del balón, al Celta le tocó defenderse replegado, lo que menos le gusta. En el minuto 64 el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez señaló un riguroso fuera de juego a Jorge Molina cuando el delantero se quedaba sólo en el mano a mano ante Sergio Álvarez. Respiró Unzué, que reforzó el centro del campo con la entrada de Emre Mor, Lobotka y Wass.

Cambios que dieron mayor frescura al centro del campo vigués, liderado por el pulmón de Hernández y Lobotka. El Celta había frenado el empuje del rival, pero otra vez un desajuste defensivo lo penalizó: centro de Álvaro desde la banda derecha, el balón se pasea por el área pequeña y Ángel en el segundo poste no perdona para superar al portero gallego.

- Ficha técnica:

1 - Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontás, Jonny; Hernández, Brais Méndez (Emre Mor, min.59), Jozabed (Maxi Gómez, min.81); Iago Aspas, Pione Sisto (Lobotka, min.73) y Maxi Gómez.

1 - Getafe: Guaita; Damian, Cala, Djene, Antunes; Arambarri, Bergara; Amath (Montero, min.73), Portillo (Ángel, min.56), Fajr (Álvaro Jiménez, min.56); Jorge Molina.

Goles: 1-0: Maxi Gómez, min.26. 1-1: Ángel, min.85.

Árbitro: Trujillo Suárez (colegio tinerfeño). Amonestó a Jozabed, Maxi Gómez por parte del Celta de Vigo, y a Djene, Antunes y Damián por parte del Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander, disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 15.068 espectadores.