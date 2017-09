Ángel: "Jorge Molina y yo somos muy compatibles"

Getafe (Madrid), 22 sep (EFE).- Ángel Rodríguez, delantero del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su rival por el puesto, Jorge Molina, es "muy compatible" con el exjugador del Zaragoza, suplente en todos los partidos de Liga y autor este jueves de un gol que dio un punto a su equipo.

De momento, Ángel sólo ha disputado 50 minutos a lo largo del campeonato. Todos ellos, después de salir al campo desde el banquillo. En Balaídos, fue un revulsivo para el cuadro madrileño, que logró un empate valioso (1-1) gracias a su tanto a cuatro minutos del final.

"Mis sensaciones tras el primer gol con el Getafe son muy buenas. Estamos muy contentos. Yo intento hacer todo lo posible cuando salgo al campo, el ser titular o no, no me corresponde a mí", afirmó.

"Un delantero vive del gol y tal y como fue el partido de ayer, que necesitábamos para puntuar, pues salí muy contento por el trabajo del equipo y por el punto. No depende de mí jugar, estoy aquí para disfrutar de Primera División y conseguir protagonismo", apuntó.

Jorge Molina es, por ahora, el elegido en las alineaciones por el técnico José Bordalás, que ha apostado por el exfutbolista del Betis para sus diferentes onces iniciales. Ángel, resaltó que su compañero "tiene unas características diferentes" a las suyas y señaló que tal vez por eso los dos sean "muy compatibles" sobre el terreno de juego.

"No nos parecemos en nada. Él es un jugador diferente, más corpulento y juega mucho mejor que yo de espaldas. Además, tiene una experiencia brutal. Es un jugador de admirar y estoy contento de poder aprender de él. Podemos estar en el campo los dos, como sucedió ayer al final del partido. Yo puedo dar más velocidad y desequilibrio, pero decide el entrenador, lo que importa es el Getafe", agregó.

Además, indicó que ahora el Getafe tiene que "puntuar en casa" después de sumar sus cinco puntos lejos del Coliseum Alfonso Pérez. Su próximo rival será el Villarreal, al que se enfrentará el próximo domingo y del que dijo que tiene una gran plantilla.

"Nosotros jugamos en casa y haciendo un partido serio tendremos opciones. Nos ha faltado puntuar en casa. Lo importante es que el equipo ha trabajado bastante bien. El equipo está adaptándose a la categoría. Hemos plantado cara a rivales de gran nivel", resaltó.

Asimismo, manifestó que los jugadores que ocupan un hueco en el banquillo "son igual de importantes" que los titulares y, precisamente, el trabajo "en equipo" propicio que el Getafe consiguiera un punto en el estadio de Balaídos.

"Sabíamos que nos iba a costar entrar en el partido, pero al final el empate fue bastante justo para los dos", culminó.