El Getafe por sus primeros puntos en el Coliseum, el Villarreal a sumar fuera

Getafe (Madrid)/Villarreal, 22 sep (EFE).- El Getafe intentará sumar sus primeros puntos en el Coliseum Alfonso Pérez, y dar un salto de calidad en la clasificación después de sumar un punto valioso en Balaídos ante el Celta, ante un Villarreal que llega con el deseo de recuperar fuera lo perdido en casa.

El equipo madrileño de José Bordalás es incómodo para cualquiera. Consiguió plantar cara al Athletic con un empate en San Mamés; perdió injustamente contra el Sevilla 0-1; puso contra las cuerdas al Barcelona pese a ser derrotado 1-2; consiguió ganar al Leganés en el estadio de Butarque y arrancó un punto en Vigo este jueves.

El Getafe, pese a su buen juego, no tiene todos los puntos que merecería. Casi todos se le han escapado en su estadio, donde no ha sumado ni uno. Por eso, en la entidad del sur de la comunidad de Madrid esperan que el Villarreal sea la víctima propicia para ganar de una vez en el Coliseum Alfonso Pérez.

El tanto de Ángel Rodríguez en los últimos minutos del choque ante el Celta que propició el 1-1 final, ha dejado un poso de confianza y tranquilidad en un equipo que, una semana más, tendrá que cubrir cuatro bajas para disputar la jornada de Liga.

De nuevo, Bordalás no podrá contar con cuatro lesionados: el defensa central argentino Nicolás Gorosito, el lateral izquierdo uruguayo Mathías Olivera, el centrocampista Dani Pacheco y el japonés Gaku Shibasaki, que a la espera de las últimas pruebas médicas a las que ha sido sometido por una fisura en su pie izquierdo podría estar de baja entre mes y medio y tres meses.

El técnico del Getafe podría hacer algún cambio en la alineación, y el extremo Álvaro Jiménez tiene bastantes papeletas para entrar en el once inicial en detrimento de Francisco Portillo. Las últimas actuaciones del jugador procedente del filial del Real Madrid saliendo del banquillo, podrían valer una titularidad.

El Villarreal viaja con la idea de recuperar los puntos perdidos de local con el empate frente al Espanyol y, de paso, ampliar la racha de cuatro partidos sin perder entre la Liga y la Liga Europa.

Los castellonenses han logrado enderezar su rumbo tras las dos primeras derrotas de la temporada, pero necesitan seguir con la línea de buenos resultados para meterse en las plazas altas de la tabla clasificatoria.

El partido supondrá el regreso de Fran Escribá al que fue su estadio hace dos temporadas y donde fue destituido por los malos resultados.

Para este encuentro, el técnico valenciano mantiene las bajas de los lesionados de larga duración Bruno Soriano, Adrián Marín, Sergio Asenjo y Andrés Fernández.

Respecto al posible once, parece que va a apostar por realizar varias rotaciones y que jugadores como Ruben Semedo, Rukavina, Soriano, Cheryshev, Sansone o Unal cuentan con opciones de ser titulares.

Por ello, por delante del guardameta Barbosa podrían estar Mario, los centrales Semedo y Bonera, que no jugaron ante el Espanyol, y Rukaviona, que tampoco lo hizo, en la banda izquierda para dar descanso a Jaume Costa, que arrastra molestias en el tobillo.

En el centro del campo contará con Rodri y Fornals como pivotes, por lo que dará descanso a Manu Trigueros, con Roberto Soriano y Cheryshev en las bandas y la ausencia de Castillejo, mientras que arriba puede aparecer como titular el joven Enes Unal, al que acompañarían Sansone o Bakambu.

- Alineaciones probables

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Markel Bergara, Arambarri; Álvaro, Fajr, Amath; Jorge Molina.

Villarreal: Barbosa; Mario, Semedo, Bonera, Rukavina, Rodri, Fornals, Soriano, Cheryshev, Sansone, Unal.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Horario: 16.15 hora local (14.15 gmt).

------------------------

Posiciones: Getafe (14º, 5 puntos); Villarreal (9º, 7 puntos).

La clave: La solidez defensiva del Villarreal. Su portero, Barbosa, suma 259 minutos sin encajar un gol en Liga.

El dato: El Getafe aún no ha puntuado en casa y quiere romper esa mala racha.

El entorno: Por segunda jornada consecutiva, habrá una buena entrada en el Coliseum Alfonso Pérez, que esta temporada está presentando su mejor cara con un público implicado.

La frase:

- Bordalás: "El Villarreal, por plantilla, puede pelear entre los mejores".