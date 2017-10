Jorge Molina: "Nos metemos demasiado atrás"

Madrid, 14 oct (EFE).- El delantero del Getafe Jorge Molina lamentó la derrota en los últimos minutos ante el Real Madrid, tal y como sucedió en partidos anteriores contra el Barcelona y el Sevilla.

"Nos pasó lo mismo con el Barcelona y el Sevilla. Perdemos al final partidos que llevamos bien encarrilados. Hay que reflexionar y ver por qué pasa esto", dijo el atacante en beIN Sports.

El delantero considera que el equipo, cuando en estos partidos tuvo el marcador favorable, se replegó en exceso.

"No sé por qué nos ha pasado esto. Igual nos metemos demasiado atrás. Lo analizaremos y veremos qué es lo que pasa porque son varias veces ya", añadió.

Jorge Molina fue el autor del gol del Getafe a pesar de que también dio la sensación de que el balón fue desviado por los madridistas Nacho y Marcos Llorente. El delantero azulón, sin embargo, aseguró que tocó el balón.

"Yo he metido el pie y lo he tocado. No sé si antes o después pero lo he tocado. Lo importante es que entra", dijo el delantero que no aclaró si la acción fue en fuera de juego. "No sé si es fuera de juego o no".

El Getafe dio, sin embargo, buena imagen tal y como sucedió contra el Barcelona y el Sevilla. Esto no es suficiente para Jorge Molina. "Dar buena imagen está bien. Pero no es suficiente. Al final lo que cuenta son los puntos", concluyó.