Portillo: "Hay que intentar que no se escapen puntos en los minutos finales"

Getafe (Madrid), 18 oct (EFE).- Francisco Portillo, centrocampista malagueño del Getafe, se mostró autocrítico este miércoles al asegurar que deben "corregir y arreglar" algunos aspectos para que "no se escapen puntos en los minutos finales" como ha ocurrido ya varias veces esta campaña.

El Getafe encadena dos derrotas consecutivas en el campeonato liguero. La primera frente al Deportivo (2-1) en Riazor y la segunda contra el Real Madrid (1-2) en el Coliseum Alfonso Pérez, ambos resueltos con dos goles en contra en los últimos minutos.

"Es cierto que al final son muchos partidos que se han escapado así. Es algo que hay que corregir, arreglarlo y pensar en positivo. Hay que estar juntos y pensar que no vuelva a pasar y se nos escapen puntos en minutos finales", dijo Portillo, que solo piensa ya en el partido contra el Levante.

"Estamos con ganas de que llegue el partido, de hacer las cosas bien y conseguir una victoria que necesitamos ya. El Levante es un equipo que va a poner las cosas difíciles, que va a apretar, y va a ser un partido muy disputado", confesó.

"Pienso que todos los equipos de la Liga tienen muchísimo nivel, es una competencia tremenda, y nosotros lo que tenemos que pensar es ir partido a partido, no ir más allá. Hay que ganar, porque aquí nadie regala nada", confesó.

El centrocampista malagueño, que cumple su segunda temporada en el Getafe, lleva disputados esta temporada cinco partidos de Liga, solo uno como titular.

"El entrenador decide. Yo trabajo siempre a tope para jugar el fin de semana", concluyó.