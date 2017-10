El Getafe y el Alavés se citan en una competición con buenos recuerdos

Getafe (Madrid)/Vitoria, 23 oct (EFE).- El Getafe y el Alavés iniciarán este martes su camino en la Copa del Rey, una competición que ha dado muchas alegrías a dos clubes que esperan repetir en un torneo en el que ambos guardan muy buenos recuerdos tras sumar tres finales.

A lo largo de su historia, las dos entidades han disfrutado de momentos concretos que guardan cierto paralelismo y que siempre acabaron en desgracia. El Getafe, en Copa del Rey, disputó y perdió las finales de los cursos 2006/07 y 2007/08, mientras que su rival no pudo ganar al Barcelona la temporada pasada.

El Getafe también vivió un momento histórico y agónico en la Copa de la UEFA cuando fue eliminado de forma dramática en los cuartos de final por el Bayern Múnich en la campaña 2007/08. Esa pena europea también se la llevó el Alavés cuando perdió la final 5-4 en la prórroga contra el Liverpool en el año 2001.

Con esas vidas paralelas, el Coliseum Alfonso Pérez será el escenario de la ida de los dieciseisavos de final de dos equipos que sueñan con volver a hacer algo grande. El Getafe, como local, espera sacar un buen resultado que le permita seguir adelante en la Copa del Rey.

Sus resultados en Liga están siendo aceptables con una suma de puntos correcta que podrían ser más si hubiera tenido una pizca más de suerte en algunos partidos. La imagen general es buena y ahora el técnico José Bordalás quiere prolongarla en la Copa del Rey.

Sin embargo, el entrenador alicantino tendrá que hacer muchos cambios en la alineación. Muchos jugadores tienen una gran carga de minutos en sus piernas y necesitan descansar, mientras que otros están lesionados y necesitan sustituto.

Hasta tres nombres son duda: el central togolés Djené Dakoman, que abandonó el último partido de Liga con una fuerte sobrecarga; el centrocampista Álvaro Jiménez, que se recupera de un golpe costal; y el medio Dani Pacheco, ya recuperado de una lesión larga en un hombro y que aún tiene que coger ritmo de competición.

Es posible que Bordalás no arriesgue con ninguno de los tres y también tiene entre algodones al delantero Ángel Rodríguez. Por eso, canteranos como Hugo Duro y Carlos Calderón (debutó en Primera División el pasado sábado) podrían entrar en una lista en la que no estarán los lesionados Gaku Shibasaki y Jefferson Montero.

Otros jugadores como el portero Emiliano Martinez y Bruno González, Nicolás Gorosito, Chuli, Mehdi Lacen, Sergio Mora, Mathias Olivera o Francisco Molinero podrían tener su oportunidad.

El vigente subcampeón vive momentos muy distintos a los de la magnífica pasada campaña. De hecho ya ha pasado por un relevo en el banquillo. El nuevo técnico, el italiano Gianni De Biasi, intentará utilizar estos partidos para coger más rodaje de cara a la competición liguera e interiorizar el sistema que propone.

El técnico no podrá contar con Manu García, sancionado en la final del curso pasado, ni con los lesionados Ibai Gómez, Héctor Hernández y Víctor Laguardia.

Además dejará en Vitoria a jugadores titulares como Munir o Alfonso Pedraza que se han quedado fuera de la convocatoria, mientras Adrián Diéguez es una de las novedades.

Será una eliminatoria especial ya que el preparador azulón, José Bordalás, se enfrenta por primera vez al Alavés desde que consiguió el ascenso a Primera División con la escuadra vitoriana en la temporada 2015-16.

De Biasi apostará por los jugadores menos habituales para debutar en la competición copera ante el plantel madrileño, por lo que es muy probable que el primer cambio llegue en la portería donde jugará Antonio Sivera.

En la zaga podría haber cambios con la entrada del propia Adrián Diéguez en lugar de Rodrigo Ely, mientras que Tomás Pina y Wakaso formarán pareja en el centro del campo y tendrán por delante Burgui, Katai, y Bojan.

Además, es posible que Álvaro Medrán juegue de inicio ya que no lo podrá hacer ante el Valencia el próximo sábado porque el conjunto de Mestalla incluyó la "cláusula del miedo" en la cesión pactada con el Alaves, que le impide jugar ante su equipo de procedencia.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Emi Martínez; Molinero, Bruno, Gorosito, Olivera; Sergio Mora, Lacen; Fajr, Portillo, Chuli; y Ángel.

Alavés: Sivera; Vigaray, Maripán, Diéguez, Duarte; Wakaso, Pina; Burgui, Medrán, Katai; y Bojan.

Árbitro: David Fernández Borbalán (Comité Andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.