0-1. Medrán impulsa al Alavés

Getafe (Madrid), 24 oct (EFE).- Un buen partido de Álvaro Medrán impulsó al Alavés, que ganó 0-1 al Getafe en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con un gran partido del centrocampista del conjunto vitoriano.

Medrán se convirtió en el mejor jugador de un encuentro poco atractivo que no vio un gol hasta el minuto 86, cuando el venezolano Christian Santos marcó para dar una ventaja muy importante a su equipo de cara al choque de vuelta.

Y es que la Copa de Rey visitó el Coliseum Alfonso Pérez con la ilusión en el aire de dos equipos que han completado hazañas en una competición que gusta a madrileños y a vascos. Los primeros alcanzaron dos finales seguidas en las temporadas 2006-07 y 2007-8 y los segundos fueron subcampeones el año pasado.

Con esa pequeña historia de dos clubes humildes, la cita se convirtió en un reto para ambos, que tenían la intención de iniciar con buen pie el camino hacia otra final gloriosa. Pero, como muchas eliminatorias de dieciseisavos de final, los cambios fueron múltiples en ambos lados.

Tanto Getafe como Alavés saltaron al terreno de juego con muchos poco habituales. Nombres como los de Enzo, Molinero, Santos, Bruno, Olivera o Serguo Mora poblaron el césped de caras nuevas en ambos clubes, que ofrecieron un partido muy aburrido y demasiado táctico dividido en dos partes claramente diferenciadas.

En la primera, el Getafe fue el que cogió las manijas del choque. Lo dominó con contundencia y ofreció sus mejores minutos en un acto inicial, en el que, sin embargo, apenas contó con dos ocasiones y no fueron demasiado claras.

Una la tuvo el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, que se encontró dentro del área con una pelota que mandó por encima del larguero cuando tenía toda la portería. La otra, un centro envenenado de Chuli lo sacó como pudo el portero Sivera.

El Alavés, apenas tuvo una oportunidad en las botas de Álvaro Medrán, que probó suerte con un disparo lejano que detuvo sin problemas Emi Fernández, sustituto de Vicente Guaita por primera vez en la temporada.

Medrán fue clave en la segunda parte para el devenir del partido. El ex jugador del Getafe encontró el rumbo y consiguió acabar con el dominio del conjunto madrileño. Fue de largo el mejor de su equipo y uno de los mejores del duelo.

Ese dominio se concretó precisamente con una acción de Medrán, que a cinco minutos del final lanzó una falta magistral que cabeceó a la red el venezolano Christian Santos cuando el encuentro agonizaba.

Ese remate, y la contestación postrera de Amath con un fallo en un mano a mano, fue el único peligroso en la segunda parte y bastó al Alavés para llevarse media eliminatoria en un partido deficiente que Medrán salvó del tedio.

-- Ficha técnica:

0.- Getafe: Emi Martínez; Molinero, Bruno, Cala, Olivera; Arambarri, Sergio Mora (Calderón, min. 87); Álvaro Jiménez, Portillo (Amath, min. 65), Fajr; y Chuli (Hugo Duro, min. 65).

1.- Alavés: Sivera; Vigaray, Diéguez, Ely, Maripan, Duarte; Enzo (Burgui, min. 68), Pina, Medrán; Sobrino (Katai, min. 86) y Bojan (Christian Santos, min. 56)

Goles: 0-1, min. 87: Christian Santos.

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Pina (min. 22), Diéguez (min. 24), Sobrino (min. 37) y Katai (min. 90) por parte del Alavés y a Sergio Mora (min. 62) y a Arambarri (min. 84) por parte del Getafe.

Incidencias: partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 7.800 espectadores. Juan José Lahuerta