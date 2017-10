Xabi Prieto: "Hay que aceptar la derrota y corregir lo que hemos hecho mal"

Getafe (Madrid), 29 oct (EFE).- Xabi Prieto, centrocampista guipuzcoano de la Real Sociedad, lamentó la derrota contra el Getafe y declaró que "hay que aceptarla y corregir" lo que han hecho mal en un partido en el que se adelantaron en el marcador.

La Real Sociedad se adelantó en el marcador con un tanto a los cinco minutos a Oyarzabal. En la segunda mitad empató el Getafe por medio de Ángel y dio la vuelta al resultado con un gol de Jorge Molina de penalti.

"Creo que hubo dos partes muy diferentes. Una primera en la que controlamos el partido y en la segunda ellos se fueron más para arriba y con balones largos nos generaron muchos problemas", apuntó el futbolista vasco.

El jugador de la Real Sociedad reconoció que el técnico rival, José Bordalás, "acertó con los cambios".

"La entrada de los jugadores nuevos suyos nos generó problemas hasta el punto que hemos perdido. Ahora hay que aceptar la derrota y corregir lo que no hemos hecho bien", apuntó.

"Cuando ves un partido que tienes controlado y se escapa da rabia. No queda otra que corregir, analizar y hacer lo posible para que no vuelva a ocurrir", finalizó.