Alfonso: "Ángel Torres es de las pocas personas con las que no me llevo bien"

El exfutbolista Alfonso Pérez Muñoz, que da nombre al estadio del Getafe, declaró que Ángel Torres, el presidente del club madrileño, es "de las pocas personas del mundo del fútbol" con las que no se lleva bien.

"Con la directiva del Getafe, en especial con Ángel Torres, no tengo muy buena relación. Yo creo que es de las pocas personas con las que no me llevo bien en el mundo del fútbol. Yo creo que la única", dijo Alfonso Pérez Muñoz.

El exfutbolista, que no vistió la camiseta del Getafe como profesional pero sí la del Real Betis (1995-2000 y 2002-2005), opinó sobre el técnico del conjunto andaluz, Quique Setien. "A mí me parece muy buen entrenador por lo que hemos podido ver en una primera fase en Las Palmas con un fútbol muy alegre, del que gusta a la afición del Betis", confesó Alfonso, que mandó un aviso para los futbolistas del equipo verdiblanco.

"La afición bética es objetiva, al que no corre le dan caña y le pitan", comentó Alfonso, en una entrevista en Sportium.

Alfonso, internacional con España en 51 ocasiones, habló sobre José Bordalás, el actual técnico del Getafe.

"Me parece un entrenador de mucha experiencia. Yo creo que tiene muy claro lo que quiere del Getafe. Es un equipo muy bien trabajado, sobre todo tácticamente", concluyó.