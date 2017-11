El Betis, a recobrar su mejor cara ante el Getafe del ´bético´ Jorge Molina

El Real Betis regresa a su feudo del Villamarín con la obligación de recuperar su mejor cara tras la decepción sufrida ante el Espanyol (1-0) y ante un Getafe en alza en el que milita uno de los jugadores mas queridos de la afición bética, el delantero Jorge Molina.

El regreso del punta alcoyano al estadio en el que jugó seis temporadas antes de recalar y ascender con el Getafe el año pasado será uno de los alicientes de un encuentro al que los madrileños llegan pletóricos tras su remontada ante la Real Sociedad (2-1) y en el que los béticos querrán enmendar sus malas sensaciones de la pasada jornada.

Para ello, el entrenador bético, Quique Setién, tendrá que afrontar las bajas seguras por lesión del punta costarricense Joel Campbell, el central marroquí Zou Feddal y el lateral danés Riza Durmisi, además del canterano Francis Guerrero, lo que le obligará a hacer cambios y combinaciones fundamentalmente en su zaga.

Para suplir a Feddal, el cántabro podría dar continuidad en el eje de la zaga con toda probabilidad al central Jordi Amat; y para el costado izquierdo tiene todas las opciones el rumano Alin Tosca una vez descartado el canterano Carlos Redruello 'Redru'; mientras que Campbell le ocasionará menos quebraderos de cabeza por ser un jugador que aún no había entrado en la titularidad.

Setién, que ha tenido tres días para preparar este encuentro ante el cuadro madrileño, sí recuperará al extremo Cristian Tello, que podría contar con minutos o volver al once tras recuperarse de una dolencia muscular sufrida hace dos jornadas ante el Alavés, aunque el capitán Joaquín Sánchez es quien cuenta con mas opciones en casa.

Las rotaciones que suele hacer el cántabro podrían afectar al acompañamiento de sus dos centrocampistas franquicia, Javi García y el mexicano Andrés Guardado, a quienes podría unirse Víctor Camarasa, en busca de más minutos y protagonismo y en detrimento del canterano Fabián Ruiz.

Otra de las incógnitas del once podría estar en si Setién juega con uno o dos delanteros, en cuyo caso podría alinear a la pareja atacante formada por Tonny Sanabria y Sergio León, que también reclama mas protagonismo tras su aportación goleadora (cuatro tantos) y ser superado en las preferencias del técnico por el punta paraguayo.

Enfrente estará el Getafe, que afronta el partido con la moral reforzada después de ganar la última jornada, con remontada incluida, a la Real Sociedad en el Coliseum.

En ese partido, el equipo de José Bordalás recuperó la sonrisa ante su afición y sumó tres puntos de oro que le dieron un buen empujón en la clasificación hasta situarlo en mitad de tabla.

Ahora el objetivo es refrendar ese buen partido con otra buena actuación en el Benito Villamarín para lograr algo positivo que le permita seguir sumando antes del parón liguero por selecciones.

Bordalás cuenta para este partido con la importante baja por sanción del lateral derecho uruguayo Damián Suárez, al que podría suplir Molinero, otro jugador con pasado bético.

Tampoco estarán el centrocampista japonés Gaku Shibasaki, lesionado, y el atacante malagueño Dani Pacheco, que aún no está al cien por cien de una lesión en su hombro izquierdo.

La principal incógnita en el once del Getafe dependerá de si Bordalás apuesta por un equipo más contenido, con mayor presencia de jugadores en el centro del campo, o prefiere alinear dos delanteros, en cuyo caso Ángel podría entrar de inicio para formar pareja con el capitán Jorge Molina.

· Alineaciones probables:

Betis: Adán; Barragán, Mandi, Jordi Amat, Tosca; Javi García; Joaquín, Guardado, Camarasa, Sergio León; Tonny Sanabria.

Getafe: Guaita; Molinero, Cala, Djené, Antunes; Amath, Bergara, Arambarri, Fajr; Portillo o Ángel; y Jorge Molina.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 horas.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Betis (8º 16 puntos) Getafe (11º 12 puntos).

La clave: El Betis debe espantar fantasmas y no renunciar a su idea de juego para mantener su fortaleza en casa, con cuatro victorias y una sola derrota ante el Valencia.

El dato: El Getafe sólo ha ganado uno de los diez partidos de Liga en el campo del Betis, curiosamente el disputado en la temporada 2006/2007, en el estadio de La Cartuja por la clausura del feudo verdiblanco.

La frase:

· Quique Setién: "Al Getafe no es fácil hacerle daño, tiene jugadores muy buenos de medio campo para arriba"

· Bordalás: "El partido contra el Betis es bonito, interesante y atractivo"

El entorno: Los 50.000 aficionados que suelen llenar el Villamarín ovacionarán en su vuelta a casa al delantero Jorge Molina, que marcó 77 goles en sus seis años en el Betis e hizo historia en su sociedad con Rubén Castro.