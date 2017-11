Bordalás: "Contra el Betis jugamos un choque bonito, interesante y atractivo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró "contento" por la semana de trabajo que han pasado tras vencer la última jornada a la Real Sociedad y declaró que contra su próximo rival, el Betis, disputan "un choque bonito, interesante y atractivo".

La pasada semana, el Getafe ganó en el Coliseum a la Real Sociedad, en un partido en el que remontaron el tanto inicial de los donostiarras con dos goles en la segunda mitad. "El equipo está contento, feliz y con el ánimo alto. No podemos decir que sea el mejor momento, porque si tuviéramos más puntos y estuviéramos mejor clasificados sí. No nos podemos quejar pero seguimos creciendo e intentando competir", dijo Bordalás.

Esta jornada, el Getafe se mide al Betis en el Benito Villamarín, un estadio en el que nunca han ganado en la Liga. "Es un partido muy bonito, interesante y atractivo. Allí su afición anima mucho al equipo, acude en gran número, es muy soberana y hace constantemente cánticos y alientan. Nosotros pedimos el máximo respeto", apuntó Bordalás, que dio algunas claves para intentar superar a su rival.

"Nosotros tenemos que hacer un gran partido, jugar bien, ser atrevidos, osados y ordenados al mismo tiempo para superar al Betis", manifestó.

El técnico alicantino, artífice del ascenso a Primera con el Getafe hace unos meses, opinó sobre la supuesta presión que pueda sufrir su equipo para intentar sacar adelante los partidos. "Nunca he creído en la palabra presión. Cada uno se marca la suya. Es lógico que la afición sea exigente, pero también comprensiva. El primer año que un equipo asciende es duro porque el club no ha podido, quizá, hacer las cosas que quisiera en otras situaciones y es una categoría nueva para muchos profesionales y hay que adaptarse", declaró.

"El equipo trabaja con humildad y da la cara. No hay que olvidar que el presupuesto salarial más bajo es el del Getafe. Eso no significa nada, pero no tenemos las posibilidades de otros clubes. Hay que valorar el trabajo del día a día de todos. Nosotros tenemos los pies en el suelo y seguimos creciendo", finalizó.