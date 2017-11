2-2. El Betis rescata un punto

Sevilla, 3 nov (EFE).- El Real Betis rescató un punto en la segunda mitad del partido (2-2) ante un Getafe que se fue al descanso con un 0-2 favorable pero que no pudo impedir que los locales mantuvieran la fe en sacar algo positivo, lo que consiguieron en los últimos minutos del choque.

Quiso el equipo sevillano recuperar las buenas sensaciones con las que marchaba en LaLiga y que decayeron algo con la derrota el pasado lunes (1-0) en el campo del Espanyol.

Recuperó el preparador bético, Quique Setién, al extremo Cristian Tello después de superar una lesión y optó en esta ocasión como delantero por Sergio León, con el paraguayo Tonny Sanabria en el banquillo.

Ante ellos se plantó un Getafe que marcha con solvencia en su reencuentro con la máxima categoría y lleno de moral después de remontarle la pasada jornada el partido a la Real Sociedad (2-1).

Los del técnico José Bordalás con varios jugadores de pasado bético, entre ellos el muy querido por la afición verdiblanca Jorge Molina, tuvieron que aguantar desde el inicio el ímpetu de los locales por hacerse con el control de la situación y sus intentonas por lograr pronto abrir el marcador.

Un remate de cabeza del central Jordi Amat y otro del centrocampista mexicano Andrés Guardado fueron los avisos del Betis, pero el conjunto madrileño no tuvo que avisar pues en la primera que tuvo, a los dieciocho minutos y a balón parado, fue el medio Markel Bergara el que marcó con un remate de cabeza muy solo dentro del área.

Cien por cien de efectividad de un muy contundente y expeditivo cuadro getafense ante un adversario que siguió con vocación de atacar pero al que le costó encontrar las vías de penetración y se desesperó, hasta el punto de que los visitantes aprovecharon los contragolpes para hacer aún más daño.

Jorge Molina fue el que inició una por la banda derecha y otro exbético, Francisco Portillo, marcó el 0-2 en una nueva falta de efectividad de la defensa del equipo hispalense.

Se había rebasado en poco la media hora y el Getafe en dos zarpazos puso el partido muy favorable para sus intereses, y más cuando el Betis fallaba ante el meta Vicente Guaita, como en una ocasión clara de Sergio León.

El la segunda parte el Betis salió con la clara intención de meterse pronto en el partido con un gol, pero el Getafe se mantuvo con orden en defensa y jugó con el reloj para que los minutos avanzaran con los menos problemas posibles.

Setién sacó de una tacada rebasado el cuarto de hora al francés Ryad Boudebouz y a Sanabria para encontrar una solución ofensiva que no llegaba, mientras que el Getafe se crecía en busca del tercero.

Los cambios béticos dieron pronto un efecto positivo y el delantero paraguayo marcó con un fuerte remate ajustado a un palo que puso el 2-1 con mucho tiempo por delante.

Bordalás también empezó a mover el banquillo para asegurar más la defensa con la entrada al campo del medio de contención marroquí Faycal Fajr, pero no le valió y el Betis supo cómo encontrar el empate con otro gran tanto desde lejos de Boudebouz.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Adán; Barragán, Mandi, Jordi Amat (Fabián, m.80), Tosca (Boudebouz, m.62); Javi García; Guardado, Camarasa (Sanabria, m.62); Joaquín, Tello; y Sergio León.

2 - Getafe: Guaita; Molinero, Cala, Djené, Antunes; Amath (Mora, 81), Arambarri, Markel Bergara; Portillo (Olivera, m.90), Ángel (Fajr, m.72); y Jorge Molina.

Goles: 0-1, M.18: Ángel. 0-2, M.34: Portillo. 1-2, m.68: Sanabria. 2-2, M.87: Boudebouz.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité valenciano). Amonestó a los visitantes Cala (m.12), Arambarri (m.32), Antunes (m.33), Djené (m.43), Fajr (m.75) y Markel Bergara (m.85), y a los locales Javi García (m.18) y Jordi Amat (m.53).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante algo mas de 42.000 espectadores.