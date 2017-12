Cala admite que su "renovación no es sencilla, aunque hay voluntad" de seguir

Cala admite que su "renovación no es sencilla, aunque hay voluntad" de seguir

El central sevillano Juan Cala admitió este miércoles que su renovación por el Getafe "no es sencilla", aunque apuntó que existe "prioridad y voluntad" por seguir, porque quiere ser uno de los jugadores que "más años esté en el club".

Juan Cala, de 28 años, llegó al Getafe en 2015 y desde entonces lleva disputados 71 partidos oficiales con la camiseta azulona. Su vinculación con el equipo madrileño acaba en junio de 2018.

"El presidente (Ángel Torres) me conoce bastante bien y nos tenemos un aprecio mutuo. No es una renovación sencilla, pero estamos en conversaciones y negociando porque cada uno expone sus condiciones", dijo Cala, en rueda de prensa.

"El presidente sabe lo que puedo dar dentro del campo y en el vestuario y yo sé donde estoy, lo que puedo dar y lo que el Getafe me puede dar. Voluntad por renovar hay mucha y la prioridad existe. Ha habido una oferta, una contra-oferta y estamos en conversaciones", señaló.

"Yo dije que me quiero quedar, pero en unas condiciones y las condiciones no son solo económicas, sino de años, de proyecto y estabilidad. Tengo 28 años, estoy en un momento bueno de carrera y quiero devolverle al Getafe lo que me ha dado. Quiero ser uno de los jugadores que más años esté en este club", manifestó.

Cala se mostró confiado en que en "el momento que ambos" bajen un poco el "pistón llegará un acuerdo". "Nos tenemos mucho aprecio, pero es cierto que hay una negociación que no está cerrada. Por el bien del Getafe nos pondremos de acuerdo o no. El bien individual resta lo colectivo y ahora que el equipo está bastante bien no debemos centrarnos en lo individual", comentó.

"Veremos si avanzamos en la negociación y la podemos cerrar y si no trabajaré hasta el 30 de junio", finalizó.