Jorge Molina: "Lucharemos por lo máximo, pero teniendo los pies en el suelo"

Jorge Molina, delantero ilicitano del Getafe, declaró que su equipo sería "capaz" de alcanzar la sexta plaza de la clasificación porque ahora "están ahí", pero se mostró cauto al asegurar que lucharán "por lo máximo, pero teniendo los pies en el suelo y sabiendo que el objetivo es la permanencia".

El Getafe es octavo de la clasificación con 23 puntos, a tres de la sexta plaza que da acceso a Europa y que ahora ocupa el Villarreal.

"El equipo es capaz de alcanzar esa plaza porque estamos ahí, pero el objetivo es la permanencia. Hay que conseguirla y luego luchar por todo lo que está en nuestras manos. Lucharemos por lo máximo teniendo los pies en el suelo y sabiendo cuál es nuestro objetivo", dijo Jorge Molina.

El delantero alicantino cumple su segunda temporada en el Getafe. En la primera logró el ascenso a Primera, al que contribuyó con veinte goles.

"Estoy encantado de vivir este momento en el Getafe. Ha sido histórico porque es el segundo ascenso y vivirlo es muy bonito. Es algo ilusionante y estamos haciendo las cosas bien", confesó Molina, en respuestas a preguntas de los aficionados difundidas por el club.

Jorge Molina desveló que un jugador que le marcó "mucho" fue el centrocampista danés Michael Laudrup y dio a conocer los nombres de los dos jugadores con los que mejor se ha entendido sobre el césped.

"Las dos personas con las que mejor me he entendido en el campo son Juli y Rubén Castro. Con Juli he jugado muchos años en varios equipos y con Rubén Castro los seis años en el Betis. Nos llevamos muy bien fuera y dentro", concluyó.