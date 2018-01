El Getafe hace oficial la cesión de Rémy

Madrid, 28 ene (EFE).- El Getafe hizo oficial este domingo la cesión del futbolista francés de Las Palmas Loïc Rémy, que jugará en el conjunto madrileño hasta final de temporada, según confirmó el club presidido por Ángel Torres en su página web oficial.

Rémy, de 31 años, reforzará la delantera del Getafe, que actualmente sólo cuenta con dos arietes puros, Ángel Rodríguez y Jorge Molina. Internacional con la selección francesa, con la que ha disputado 37 partidos y ha marcado 7 goles, será el segundo fichaje del Getafe en el mercado de invierno.

De este modo, se une a la cesión del central uruguayo Leandro Cabrera, que llegó al club azulón hace quince días procedente del Crotone italiano, y tendrá la oportunidad de mejorar sus números en Las Palmas esta temporada: participó en 12 encuentros, sumó 761 minutos y marcó cinco goles en Liga.

La última fase de Rémy en Las Palmas acabó de forma polémica por el cruce de declaraciones entre el jugador francés y el técnico Paco Jémez. En una entrevista en el diario "La Provincia", el nuevo jugador del Getafe aseguró que su ya extécnico le trató "como si fuera un pedazo de mierda" por no comunicarle que no contaba con él.

Después, Jémez, en rueda de prensa, contestó a Rémy: "Voy a dejar claro el tema. Si no se entera lo que digo, que se compre un diccionario. Hablé con él delante de 30 personas. Remy es un mentiroso porque no cuenta la verdad. Para mí, Remy se ha acabado. No quiero saber nada de él", dijo.