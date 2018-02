Cala recuerda cómo fue su salida del Sevilla

Cala: "Por encima de Sergio Ramos no he visto a nadie, es muy completo"

Juan Cala, jugador sevillano del Getafe, destacó el nivel deportivo del defensa del Real Madrid Sergio Ramos, del que dijo que, "a nivel mundial", no ha visto a otro central por encima de él, porque es "muy completo".

Cala, al igual que Sergio Ramos, pasó por la cantera del Sevilla y llegó al primer equipo hispalense antes de salir rumbo a otro club. En el conjunto andaluz coincidió con otro de sus referentes.

"Javi Navarro ha sido un referente. Lo vi desde la cantera, me fijé mucho en él y después llegué a compartir vestuario y aprendí mucho. Si nos vamos a nivel mundial, por encima de Sergio Ramos no he visto a nadie porque es un futbolista muy completo", dijo Cala.

El futbolista sevillano cumple su tercera temporada en el Getafe, club al que llegó en 2015, tras jugar también en el Cardiff y el Granada. "En el Sevilla terminaba contrato. Me habían hecho una oferta de renovación y creía que había acabado un ciclo en Sevilla. La oferta o no me convencía o no la valoramos mucho porque pienso que hay que salir de los sitios antes de quemar etapas. Había cumplido un ciclo y el Getafe me daba estabilidad, me podía sentir protagonista y con la familia lo hablé y tomamos la decisión", apuntó.

En el Getafe, Juan Cala es un hombre importante a las ordenes de José Bordalás y esta campaña ha jugado ya veinte partidos. "El Getafe es un club familiar, no hay muchas personas trabajando. Estamos creciendo en infraestructuras y mejorando como club. Aquí se está cómodo, se puede trabajar bien, pero tiene mucho margen de crecimiento y estamos obligados a crecer como club", confesó el futbolista andaluz, en un vídeo difundido por la entidad.

Cala, de 27 años, lleva disputados 77 partidos oficiales con el Getafe desde su llegada en 2015.