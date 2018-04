Bruno González: "Estamos heridos por la derrota contra el Betis"

Bruno González, central del Getafe, declaró este jueves que están "heridos por la derrota" sufrida la última jornada contra el Betis, aunque admitió que si ganan en el próximo partido al Alavés se verán "las cosas de otra manera".

El Getafe perdió la última jornada con el Betis en un partido en el que falló un penalti, estrelló un balón en un poste y el colegiado no dio validez a un gol fantasma.

"Estamos con muchas ganas de jugar el próximo partido porque estamos heridos por la derrota con el Betis. Ante el Alavés tenemos que salir igual, a morder y luchar", dijo Bruno, que habló sobre el próximo partido con el conjunto vitoriano, en el que tienen en juego la posibilidad de no alejarse de puestos europeos.

"Si hubiésemos ganado el anterior partido estaríamos más cerca, pero si nos traemos los tres puntos veremos las cosas de otra manera. Quedan muchos partidos y esto puede dar muchas vueltas. Lo que creo es que será un partido muy disputado por la forma de juego del Alavés", destacó Bruno en rueda de prensa.

El central canario no dio mayor importancia al hecho de que el colegiado no diera por válido un gol fantasma en el último partido y solo quiere mirar hacia el futuro.

"En la tecnología no me voy a meter. Los árbitros se equivocan como humanos y nos perjudicaron. Si pusieran para saber si ha entrado un milímetro o no, o un ordenador decidiendo, no habría jugadores tampoco. Sería un poco surrealista todo", señaló.

"Es complicado ver el gol. Hay que quedarse con más cosas, no solo con eso. Pusimos todo en el campo para ganar y no pudo ser. Cuando pierdes así hay que darle la mano al rival, seguir trabajando y quedarse con lo que se hizo bien", concluyó.