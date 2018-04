Fajr: "Vamos a muerte hasta el final de la Liga"

Fayçal Fajr, centrocampista del Getafe, aseguró este martes que su equipo irá a "muerte" hasta el final de la Liga para intentar acabar el campeonato lo más alto posible de la clasificación.

De momento, el Getafe es octavo empatado con el séptimo, el Sevilla, y a tres del sexto, el Villarreal, aunque ambos equipos tienen un partido menos. La posibilidad de jugar la próxima temporada la Liga Europa es real y Fajr declaró que su equipo lo intentará.

"Nadie quiere bajar los brazos. Tenemos que defender a nuestro equipo y a nuestro club. No hay que regalar partidos a otro equipo. Hay que jugar todos los partidos como si fuera el único. No vamos a bajar los brazos. A muerte hasta el final de la Liga", declaró.

"Desde que estoy en España, juego por la permanencia. Este año ya hemos hecho una buena temporada y podemos estar arriba. Vamos a intentar estar lo más arriba posible. Para mí, la temporada es magnífica. Hay que seguir, el equipo está bien, hay que trabajar", agregó.

Fajr afirmó que en el Getafe hay un buen grupo, un ambiente muy bueno y por eso no se sorprende de que el club madrileño esté en la zona alta de la clasificación de la Liga.

También habló sobre su familia, muy importante para el jugador marroquí porque sus padres le enseñaron que la palabra "trabajo" es clave en su día a día.

"El trabajo es todo. Aún sigo. Cada día compito y trabajo y nada más. La familia me da fuerza cada día. Es lo más importante del mundo. Luego seguro que encuentras amigos y gente buena, pero al final la gente que está a tu lado y está en los buenos y malos momentos, es tu familia. Si estoy aquí es por mis padres, hermanos y hermana. Estoy aquí gracias a ellos", dijo.

Además, informó de que siempre se cuida todo lo que puede y reconoció que le gusta hacer deporte incluso en los días libres de los que dispone cada semana:

"Siempre sigo corriendo, no puedo estar parado, no me gusta. Siempre hay que trabajar. De vacaciones, si estoy a lo mejor parado una semana, me falta algo en mi cuerpo. Es como cuando alguien que fuma, que está mal si no lo hace. Yo tengo que trabajar y correr cuando tengo el día libre", manifestó.

Respecto a si piensa en el Mundial de Rusia, al que acudirá con la selección de Marruecos, puso por delante al Getafe, club por que el jugará a tope y sin miedo a lesionarse hasta que acaba la temporada.

"Cuando hablo con mi familia lo pido, que no me hablen del Mundial. Tengo que ir a muerte con el club hasta el final. Y si pasa algo, pasa algo. Pero no voy a dejar de competir y dar el máximo. El Mundial ya veremos. Queda un mes de competición del Getafe y luego hablaremos del Mundial", declaró en una entrevista publicada por el Getafe.

Asimismo, reconoció que después de participar en la Copa de África la temporada pasada y seguramente en el Mundial de Rusia, "aún" no tiene palabras para "describir" lo que siente cada vez que juega con su selección.

"Hace un par de años yo estaba viendo a la selección por la televisión como un niño y llorando cuando Marruecos perdía. Hace 20 años del último Mundial que participamos y ahora vamos a jugarlo. Es algo para lo que no tengo palabras. No digo que vaya a llorar, pero voy a tener sensaciones que no se pueden describir".

Por último, habló sobre las posibilidades de Marruecos en el Mundial. Ubicado en el grupo de España junto a Irán y Portugal, explicó que es "mejor" que a su equipo le traten como "el rival fácil" y que no hablen de ellos.

"Marruecos tiene buenos jugadores. Por eso es mejor ser el equipo más pequeño. Cuando lleguemos al Mundial, ya veremos. Es como en la Liga, en un Barcelona-Getafe seguro que el Barcelona va a ganar 6-0. Pues al final empatamos y estuvimos a punto de ganar. Si el Getafe ha podido empatar, ¿cómo Marruecos no va a poder ganar a Portugal o a España?.