Ángel Rodríguez: "Tenemos una ilusión tremenda por entrar en Europa"

Ángel Rodríguez, delantero canario del Getafe, reconoció que en el vestuario existe "una ilusión tremenda" por acabar la temporada en puestos de competición europea y declaró que tienen "una oportunidad de oro" de lograrlo, aunque advirtió que será "difícil" conseguir ese nuevo objetivo.

Tras certificar la permanencia hace varias jornadas, el nuevo objetivo del Getafe se ha convertido en intentar acabar el campeonato en la séptima plaza que da acceso a Europa.

Ese objetivo lo comparte con Sevilla y Girona, octavo y noveno, respectivamente, y a solo un punto del Getafe. "Estamos en una situación inmejorable y tenemos una oportunidad de oro para hacer historia", dijo en conferencia de prensa Ángel, que reconoció que existe "una ilusión tremenda" en el vestuario azulón.

"Así será hasta el final, pero quedan tres partidos muy importantes. No sería un fracaso no entrar en Europa, el equipo acaba de subir y el objetivo era la permanencia. El objetivo es muy ilusionante pero no es fácil", confesó.

La próxima jornada el Getafe visita a la UD Las Palmas, un rival que ya está descendido a Segunda y cuya única motivación es sumar tres puntos que maquillen algo su mala temporada.

"Disputamos un partido dificilísimo porque a pesar de haber descendido querrán dar una buena imagen y nosotros vamos a luchar al máximo. Ellos tienen enormes jugadores y si les dejas te pueden hacer mucho daño", apuntó.

"No podemos bajar los brazos ni confiarnos. Hay que hacer un buen partido. Tenemos un objetivo importante, estar entre los siete primeros, pero es muy difícil para un club como el nuestro", concluyó.