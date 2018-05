Bordalás: "A José Bordalás le ha inspirado José Bordalás"

Getafe (Madrid), 28 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este lunes, después de firmar una buena temporada en la que su equipo acabó en la octava posición, que su inspiración a la hora de trabajar es él mismo.

El técnico del conjunto madrileño ha sido una de las revelaciones del curso. Después de ascender al Getafe, en su primer año en Primera División consiguió colocar al cuadro azulón a sólo tres puntos de Europa. En una entrevista publicada por su club, analizó la actualidad del Getafe y su trayectoria.

"Me ha inspirado José Bordalás. No me ha inspirado nadie más. Yo aprendo de magníficos entrenadores, pero tengo mi propia percepción de lo que debe ser mi equipo. El secreto es mucho trabajo y mucho compromiso. Mucha exigencia. Soy un entrenador muy exigente", declaró.

Bordalás afirmó que mantiene una relación muy buena con el presidente, Ángel Torres, con quien llegó a un acuerdo para renovar por las dos próximas temporadas. También dejó claro que con el resto de la plantilla, del cuerpo técnico y miembros del club, tiene una relación muy "fluida y fantástica".

Cuestionado por cuál ha sido su mejor temporada desde que es entrenador, respondió que, sin duda, la pasada, cuando ascendió al Getafe, y la que acaba de terminar, en la que dirigió a sus jugadores hacia la octava plaza, la segunda mejor de su historia.

Además, habló sobre quién es para él el mejor futbolista que ha tenido a sus órdenes y no dudó a la hora de citar uno: "He tenido muy buenos jugadores y tengo muy buenos jugadores. Si tuviera que elegir a uno en estos momentos, Djené es un magnífico jugador".

Respecto a cuál es su sistema favorito, informó de que no tiene ninguno concreto, ya que siempre utiliza para sus equipos el que cree que más necesitan. "Va en función de los futbolistas que tenga. Este años empecé con un 4-2-3-1. También hemos jugado con un 4-4-2 porque el equipo tenía más equilibrio".

Asimismo, se refirió a la posibilidad de entrenar en alguna ocasión fuera de España en otras ligas y a la posibilidad de tener una larga carrera en un mismo club al estilo de Alex Ferguson en España.

"Estoy centrado única exclusivamente en la mejor Liga del mundo que es la nuestra y en el Getafe. No voy más allá. A los entrenadores nos gustaría tener una carrera muy longeva en un club, pero la mentalidad de España no es la de otros países. El poder tener tiempo para adaptar ese estilo que quieres a un equipo y poco a poco trabajar y creando una base, es fundamental. Las urgencias en el fútbol español no admiten eso", concretó.

Por último, se mostró partidario del uso del videoarbitraje: "ESoy partidario del VAR. Al principio tenía dudas, pero cuando te argumentan y te explican bien lo que es y su funcionamiento, todas las tecnologías al servicio del fútbol son buenas", culminó.