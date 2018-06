Planes: "Agradezco a Ángel Torres por entender la oportunidad presentada"

Ramón Planes, que ha dejado de ser director deportivo del Getafe para pasar a formar parte de la secretaría técnica del Barcelona, ha agradecido en su carta de despedida la comprensión de Ángel Torres por "entender la oportunidad" que se presentaba con la llamada del equipo catalán.

Ramón Planes, director deportivo del Getafe la última temporada, ha puesto fin a su etapa en el conjunto madrileño para empezar una nueva aventura profesional.

"Ha sido un placer trabajar en este club, pero lo que más me llevo es la satisfacción de haberme encontrado con un grandísimo grupo de personas. Una familia, la que formáis, que en todo momento me habéis hecho sentirme uno más de vosotros. No esperaba tanto cariño y acogida por vuestra parte y aquí englobo a todos los estamentos, sin olvidarme de ninguno", dice Planes en su carta.

"Ha sido una gran sorpresa, y a la vez me ha servido para entender porque un club como el Getafe lleva tantos años en el fútbol profesional", confiesa Planes, que entiende "por qué cuando alguien hablaba de su etapa en el Getafe lo hacía con tanto cariño y de forma tan entrañable".

"Eso es lo que yo me llevo ahora mismo de mis meses de trabajo aquí. Tengo que agradecer al presidente, Ángel Torres, que me diera esta oportunidad, pero no solo por haber trabajado en el club que preside, sino por haber dado la oportunidad de conocer a todas estas personas que sois el Getafe con mayúsculas", apuntó.

La última temporada, el Getafe ha sido octavo en la Liga española y se ha quedado cerca de entrar en la Liga Europa.

"Deportivamente no se puede pedir más, ha sido un año maravilloso, donde hemos disfrutado. Estoy totalmente seguro de que el año que viene se seguirá en la misma línea, con los valores de este equipo", señaló.

Por último, Ramón Planes agradeció "la comprensión del presidente al haber entendido la oportunidad que se me presentaba".

"Os doy las gracias y os tendré siempre en mi corazón, soy un azulón más", concluyó.