Bordalás: "Los equipos de Mendilibar son muy competitivos"

Getafe (Madrid), 23 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este jueves que el Eibar que recibirán esta jornada en el Coliseum Alfonso Pérez será "similar al de la pasada campaña" y destacó que los equipos de José Luis Mendilibar son "muy competitivos".



El Getafe buscará ante su afición su primera victoria de la temporada tras la derrota en el derbi de la pasada semana frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.



"En ese partido estábamos distraídos, despistados. Se había hablado mucho de la pretemporada y sé por experiencia que la pretemporada sirve de poco. No nos fuimos contentos porque de alguna manera queríamos interpretar el partido de otra forma", dijo Bordalás.



El Eibar también llega a este partido con la intención de sumar su primera victoria del curso tras la derrota en la primera jornada con el Huesca.



"Ellos vienen también de una derrota como local y querrán un buen resultado. Los equipos de Mendilibar son muy competitivos, pero nosotros también. Necesitamos puntos y creo que habrá mucha igualdad. Veremos un Eibar similar al de la pasada campaña", confesó.



"Hemos tenido pocos días para prepararlo, pero después de una derrota tenemos mucha ilusión", señaló Bordalás, que destacó la importancia de jugar en casa y agradar a su afición.



"Hay que dar mucha importancia a jugar en casa. Los equipos ganan y pierden las ligas en su campo. Es imprescindible hacerse fuertes en casa. El equipo está en un proceso con muchos jugadores nuevos y no es fácil adaptarse al equipo y a la categoría. Han venido jugadores de Segunda, quizás nos cueste un poco, pero estamos ilusionados con comenzar como local bien y lograr la victoria", comentó.



Por último, Bordalás no se pronunció sobre la reunión que mantuvieron los capitanes de los equipos de Primera con el sindicato AFE con el telón de fondo de los posibles partidos en Estados Unidos y una huelga de jugadores.



"No he hablado con los jugadores de este tema. Estamos tan centrados en el partido del Eibar que no he tenido ni un minuto para abordar ese tema. Sé que entre ellos se han reunido y han hablado", concluyó.