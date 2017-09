Carles Planas y Bono son duda para el partido contra el Sevilla

Girona, 15 sep (EFE).- El Girona se ha entrenado este viernes con las bajas de Yassine Bounou, Carles Planas, que son duda para el encuentro contra el Sevilla, del domingo (16.15 horas), y David Timor, que continúa recuperándose de la lesión que se produjo cuando todavía pertenecía a la disciplina del Leganés.

La participación del centrocampista valenciano está completamente descartada para el encuentro contra el Sevilla, mientras que Bounou y Planas, ambos aquejados por unas dolencias de menor gravedad, sí podrían contar con opciones de llegar al partido del domingo.

Planas no se ha entrenado con el grupo por culpa de los problemas físicos que arrastra desde la semana pasada, mientras que el guardameta marroquí, ha causado baja por un golpe en un pie.

Si la evolución de Bounou no es favorable y el domingo no puede entrar en la convocatoria de Pablo Machín, el portero noruego Christian Kjetil Haug ocuparía su lugar en Montilivi.