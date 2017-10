El Girona, a volver a ganar contra un Villarreal en alza

Girona, 14 oct (EFE).- El Girona y el Villarreal se enfrentarán mañana en un partido trascendente para los locales, que en las últimas jornadas se ha acercado a la zona peligrosa de la clasificación, mientras que los visitantes, con Javier Calleja en el banquillo, intentarán confirmar su mejoría con su segunda victoria consecutiva.

El principal argumento de los de Pablo Machín para apuntar a la victoria contra el Villarreal es la competitividad mostrada por el conjunto en estas primeras siete jornadas.

Aun así, pese a las "buenas sensaciones, el equipo quizás ha merecido algún punto más", según reconoce Bernardo Espinosa, uno de los fijos en los esquemas del técnico soriano.

Lo que explica la divergencia entre el juego y los resultados del Girona, que no gana desde la segunda jornada, cuando se impuso al Málaga en Montilivi, es "la efectividad", apunta el '2' rojiblanco.

Prueba de la falta de acierto es que el equipo es el quinto de la liga que más dispara a puerta, pero es el sexto que más goles ha anotado hasta el momento.

Sin embargo, los tres tantos conseguidos contra el Celta de Vigo en el último partido de liga hacen soñar a la afición del Girona con que su equipo, que llegó a acumular 431 minutos sin ver puerta, haya superado por fin los problemas en ataque.

En cuanto a la alineación, se espera que Cristhian Stuani vuelva a ocupar el puesto de delantero titular. El uruguayo, que se reincorporó a los entrenamientos el viernes tras regresar de la convocatoria con su selección, parte con ventaja por ser titular por delante de los tres otros atacantes: Larry Kayode, Michael Olunga y Marlos Moreno, que marcó dos goles en el amistoso del viernes pasado contra el Montpellier y podría volver a entrar en la convocatoria.

La principal duda en el once está en el centro del campo, donde Pablo Machín tendrá que decidirse entre Aleix García, titular en los dos últimos encuentros, o Àlex Granell, que ya está recuperado de la lesión muscular.

Las otras tres posiciones de esta línea las ocuparán Pere Pons, Borja García y Portu, tres imprescindibles para el conjunto rojiblanco.

En la defensa la única duda es saber si el carril izquierdo lo ocupará Johan Mojica o Aday Benítez. Junto a ellos, en principio, serán titulares Gorka Iraizoz, Pablo Maffeo, Juanpe, Jonás Ramalho, que disputará su partido número 100 con el Girona y Bernardo Espinosa.

El Villarreal disputará en Girona el tercer partido oficial de Javier Calleja al frente del equipo, tras el empate (0-0) en Israel ante el Maccabi y la victoria frente al Eibar por 3-0 en La Cerámica.

El técnico ha logrado un muy buen arranque en el equipo castellonense, en el que además de resultados ha ofrecido un buen nivel de juego.

El equipo llega al partido tras no poder contar a lo largo de la semana con seis de sus jugadores, que han estado con sus selecciones, pero con la buena noticia de que todos ellos han regresado en buenas condiciones, por lo que podrá contar con Carlos Bacca, Enes Unal, Rodri, Pablo Fornals, Bakambu y Rukavina.

A ello se les suma la recuperación del tocado Jaume Costa, que con problemas en el gemelo no había trabajado a lo largo de la semana con el equipo, pero que ha sido convocado para este encuentro.

Los que no pueden entrar una semana más son los porteros Sergio Asenjo y Andrés Fernández, además del capitán Bruno Soriano, que siguen con la recuperación de sus problemas físicos y a los que se e suma Ruben Semedo, que sufre molestias en el cuádriceps de su pierna derecha.

Una lista de convocados en la que también han quedado fuera los futbolistas Adrián Marín y Enes Unal, ambos por decisión del técnico.

-- Alineaciones probables:

Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Juanpe, Bernardo Espinosa, Jonás Ramalho, Johan Mojica o Aday Benítez; Pere Pons, Aleix García o Àlex Granell, Borja García, Portu; y Christian Stuani.

Villarreal CF: Barbosa, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodri, Soriano, Castillejo, Fornals, Bakambu y Bacca o Sansone.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Colegio Madrileño).

Estadio: Estadio Municipal de Montilivi.

Hora: 16:15.