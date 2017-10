Deportivo y Girona, a por tres puntos de oxígeno

A Coruña/Girona, 22 oct (EFE).- El RC Deportivo y el Girona, separados por dos puntos en la clasificación de LaLiga Santander, tratarán de sumar este lunes, en el partido que cerrará la novena jornada, un triunfo que les permita coger oxígeno en la tabla tras el mal arranque de temporada que han firmado.

El Girona aún no ha estrenado su casillero de triunfos a domicilio en Primera División (dos empates y una derrota) y el Deportivo ambiciona su tercera victoria consecutiva delante de sus aficionados en la máxima categoría, algo que no consigue desde hace siete años, cuando le entrenaba Miguel Ángel Lotina.

Ni José Luis Oltra, el portugués Domingos Paciencia, Fernando Vázquez, Víctor Fernández, Víctor Sánchez del Amo y Gaizka Garitano encadenaron tres triunfos en casa en Primera División como preparadores del Deportivo, una racha que está al alcance de Pepe Mel, menos cuestionado que en su último partido como local, en el que superó al Getafe (2-1).

Ese triunfo antes del segundo parón del campeonato por los encuentros de las selecciones nacionales le posibilitó seguir al frente de la entidad coruñesa, que retomó la competición con un empate en Ipurua (0-0) y ahora persigue tres puntos ante otro rival directo en la lucha por la permanencia.

Mel ha recuperado para el partido ante el Girona al centrocampista Pedro Mosquera y al delantero Adrián López, que han solventado sus respectivas lesiones musculares, ha podido contar con el centrocampista turco Emre Çolak, que ha superado un esguince de tobillo, y tiene entre algodones al argentino Fede Cartabia.

En la alineación, a expensas de cómo se encuentre Cartabia, lo más probable es que vuelvan el suizo Fabian Schär a la zaga en detrimento de Raúl Albentosa y Lucas Pérez se sitúe en la punta del ataque.

Las principales dudas están en si el técnico apostará por dos delanteros de inicio (Lucas y Florin Andone), si repetirá el sistema de Ipurua 4-2-3-1 o jugará con un rombo en el que Guilherme estaría más retrasado, Borges y Valverde a su lado y Çolak por delante.

La situación actual es más complicada para el Girona. El conjunto de Montilivi arrancó la temporada de su debut histórico en Primera división impresionando gracias a un empate ante el Atlético de Madrid y a una victoria ante el Málaga, pero desde entonces no han sido capaces de volver a sumar los tres puntos.

De hecho, el equipo rojiblanco tan solo ha podido sumar dos puntos de los últimos dieciocho, una cifra que le ha ido acercado progresivamente al descenso. En este sentido, el viernes, después del entrenamiento, Marc Muniesa apuntaba que el vestuario es consciente de que tiene que comenzar a ganar partidos, pero que no están nerviosos por la situación actual.

Pese a estar recuperado de su lesión, el central de Lloret de Mar no ha entrado en la lista de convocados de Pablo Machín, que ha argumentado su decisión atendiendo a la falta de ritmo de Muniesa. Tampoco están en la convocatoria Pedro Alcalá, Eloi Amagat, Farid Boulaya, Carles Planas y Cristhian Stuani, sancionado por un partido por haber visto la quinta tarjeta amarilla.

Para contrarrestar la ausencia del goleador uruguayo, autor de 4 de los 7 goles del Girona en este arranque liguero, Machín seguramente recurrirá al nigeriano Larry Kayode, un delantero más rápido que Stuani, pero menos letal por lo visto hasta el momento.

Las otras dos dudas respecto la alineación de Machín se encuentran en el carril izquierdo y en el acompañante de Pere Pons en el doble pivote, donde el técnico soriano tendrá que decidirse entre Aleix García o Àlex Granell.

Alineaciones probables

Deportivo: Francis; Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Borges; Fede Cartabia, Çolak o Andone, Fede Valverde; y Lucas Pérez.

Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe, Johan Mojica o Aday Benítez; Pere Pons, Aleix García o Àlex Granell, Borja García, Portu; y Larry Kayode.

Árbitro: Jesús Gil Manzano, del colegio extremeño.

Campo: Estadio Abanca Riazor.

Hora: Lunes, 21.00 horas.

-------------------------------------------------------------

Puestos: Deportivo (15º 8 puntos). Girona (17º 6 puntos).

La clave: Las altas de Adrián y Mosquera y la mejoría de Lucas Pérez, que en la anterior jornada arrastró molestias, abren un amplio abanico de opciones para Pepe Mel ante el Girona, que estará lastrado por la baja de su delantero de referencia, el uruguayo Christian Stuani, autor de 4 de los 7 goles de los catalanes.

El dato: El Deportivo tiene la oportunidad de enlazar tres victorias delante de sus aficionados en el estadio de Riazor, algo que no consigue en Primera División desde 2010.

La frase: Mel: "Es un buen momento para que el equipo vaya aumentando sus prestaciones ante un buen rival, con sus cosas, que logró un meritorio ascenso y que mantiene las pautas que tenía en Segunda".

Machín: "Tenemos que seguir creyendo en lo que nos ha traído aquí"

El entorno: El deportivismo encara con más tranquilidad el partido después de la victoria ante el Getafe y el empate con el Eibar, aunque una derrota frente a otro rival directo reactivaría las alarmas. Se espera una entrada más baja de lo habitual por el horario.