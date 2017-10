El Girona, "preparado" para recibir al Real Madrid

Girona, 27 oct (EFE).- El Girona, como ya hizo en la previa del encuentro contra el FC Barcelona, ha hecho público un vídeo motivacional para espolear a la afición rojiblanca ante la visita del Real Madrid del próximo domingo.

En el corto, Álex Granell, uno de los capitanes del equipo de Montilivi, recibe una llamada telefónica de su padre, que le señala que ha llegado "el momento de demostrar todo lo que has aprendido".

"Has luchado y te lo has merecido", añade el progenitor del '6' del Girona.

En su respuesta, Granell admite que, "de pequeño, soñaba con un día como éste". "Si trabajas duro, no hay nada imposible", señala el centrocampista justo antes de enviar un aviso inequívoco al Real Madrid: "Estoy preparado, estamos preparados".