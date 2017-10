Machín: "Hemos ganado justamente al campeón de Europa"

El entrenador del Girona, Pablo Machín, sacó pecho y declaro que su equipo "ha ganado justamente al campeón de Europa", el Real Madrid, en su primera visita al estadio de Montilivi (2-1).

Machín ha destacado que jugaron "de tú a tú" al conjunto blanco, al que remontaron, en la segunda mitad, el 0-1 logrado por Isco a los 12 minutos de juego.

"En el descanso, les he dicho a los jugadores que, tal y como estábamos jugando, lo normal era que el fútbol nos reconociera nuestro trabajo y pudiéramos debatirle la victoria al Real Madrid", ha desvelado.

En este sentido, el técnico soriano ha destacado que el Girona ya es "un equipo maduro" para competir en LaLiga Santander: "Sabíamos que teníamos oportunidades de ganar al Madrid. El equipo se lo cree, queremos continuar en Primera División más temporadas y peleamos por ello día a día".

Machín también se ha acordado de quienes han puesto en duda que hoy se pudiera garantizar la seguridad del encuentro a causa de la tensa situación política que vive Cataluña.

"Todo el que conoce este club sabía que no iba a pasar nada. La afición estaba ávida de celebrar y me enorgullece que les hayamos hecho pasar dos horas buenísimas de fútbol", ha concluido.