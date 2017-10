Portu: ´El fútbol ha sido justo´

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- Cristian Portugués 'Portu', centrocampista del Girona, destacó tras marcar el tanto de la victoria ante el Real Madrid (2-1) que "el fútbol ha sido justo" y ha premiado el ímpetu del modesto ante el grande.

"Sabíamos que teníamos que estar al cien por cien, dar lo mejor de nosotros. Somos un equipo con mucha garra que vamos juntos y damos la vida por el compañero", aseguró a Bein.

"La primera parte estuvimos muy bien, tuvimos dos palos que no sabemos cómo el balón salió fuera. Si seguíamos apretando todos juntos tendríamos alguna recompensa. El fútbol ha sido justo", subrayó.

Portu destacó la labor táctica que desarrolla en el Girona Pablo Machín. "Nuestro sistema es diferente a los demás. Si no estas trabajado, provocas desajustes", explicó el jugador.

Su gol lo marcó en posición antirreglamentaria. En la jugada no vio su posición: "Solo veo el balón, como rematarlo y no me fijo donde estoy. Son tres puntos muy importantes en nuestra lucha por la salvación".