Sevilla y Las Palmas trasladan al campo su litigio por el ´caso Vitolo´

Sevilla (España) 19 sep (EFE).- El Sevilla y la UD Las Palmas trasladan este miércoles al césped, a lo meramente futbolístico, el litigio que mantienen ambos y que está abocado a resolverse en los tribunales tras la polémica marcha de Víctor Machín 'Vitolo', que, por la forma, ha indignado a los sevillistas.

El canario triunfó cuatro años en un Sevilla con el que ganó tres títulos de la Liga Europa y alcanzó la internacionalidad, pero su tumultuosa salida para fichar por el Atlético de Madrid -con su paso previo por Las Palmas-, tras abonarse su cláusula de rescisión (35,7 millones de euros), creó una gran crispación que ahora se hará notar en su vuelta al Sánchez Pizjuán, donde ha pasado de héroe a villano.

El cruce de acusaciones y denuncias entre los clubes, al defender el club hispalense que Vitolo había acordado todos los términos de su renovación subiendo su cláusula y alegar el jugador y sus agentes que no firmó nada, condiciona bastante los elementos deportivos de una cita en la que ambos equipos buscarán alargar sus buenas rachas.

Se prevé un clima hostil hacia el exsevillista y, por ende, hacia la UD Las Palmas, tras anunciar el Sevilla que llevará a los tribunales a "todas las partes implicadas" en este caso y pese a que su presidente, José Castro, ha pedido calma: "la indiferencia es una buena medida", ha dicho, para recibir al extremo grancanario.

Mientras, su homólogo en el club isleño, Miguel Ángel Ramírez, ha acusado al Sevilla de actuar con "mala fe" por no haberle pagado aún el 12,5 % acordado en su día (casi 4,5 millones) si el jugador recalaba en otro equipo y ha reclamado a LaLiga su arbitraje.

Al margen de estas cuitas, como recalcó el técnico local, Eduardo Berizzo, sólo preocupado por que su equipo le meta intensidad al juego para hacer daño a un rival que "juega muy bien", la realidad es que la 'batalla' que da o quita puntos se dará en el campo: los sevillistas para seguir invictos (4 triunfos y 3 empates entre Liga y 'Champions') y los canarios para encadenar su tercera victoria.

Con las bajas por lesión de Pizarro y Nolito y ante el cargado calendario del Sevilla, Berizzo hará de nuevo cambios en el once, al que volverían dos centrales: el argentino Nico Pareja y el danés Kjaer, el lateral Escudero y el extremo Jesús Navas, tras descansar en Gerona, y quizás los argentinos Mercado, Franco Vázquez y Correa.

Las Palmas viaja a Sevilla tras dos victorias consecutivas ante el Málaga (1-3) y el Athletic (1-0) que han devuelto la confianza a un equipo que había comenzado la competición nacional con dos derrotas y, sobre todo, malas sensaciones en su juego.

La llegada de los últimos fichajes han dado un salto de calidad al conjunto amarillo, como ha quedado demostrado con la aportación del italiano Alberto Aquilani en el centro del campo y con el olfato goleador de Rémy, autor de dos tantos, aunque el internacional francés será baja para este partido por unas pequeñas molestias. pese a no salir como titular en ambos encuentros.

Tampoco estará el internacional marroquí Oussama Tannane, por enfermedad, en esta semana de tres partidos que culminará el próximo domingo con la visita a Gran Canaria del CD Leganés, un teórico rival directo por la permanencia.

Además de Rémy y Tannane, Las Palmas tiene las bajas de Alen Halilovic y Dani Castellano, lesionados ambos el pasado domingo ante el Athletic, además de Pedro Bigas y Sergi Samper, en proceso de recuperación de sus problemas físicos.

La ausencia de Dani Castellano en el lateral izquierdo provocaría el estreno como profesional del canterano Borja Herrera, su sustituto natural en esa posición, y al que conoce perfectamente el entrenador catalán Manolo Márquez pues lo tuvo en el equipo filial la temporada anterior.

La visita de Las Palmas la campaña pasada al Pizjuán acabó con polémica al perder en los minutos finales por 2-1 después de que el Sevilla iniciara la remontada con un inexistente penalti provocado -paradojas del destino- por Vitolo, quien mañana se enfrentará al equipo que defendió de forma brillante durante las cuatro últimas temporadas, en actuaciones que le catapultaron a la selección española, donde ya es un habitual de las convocatorias.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Nico Pareja, Escudero; N'Zonzi, Éver Banega; Jesús Navas, Franco Vázquez, Correa; y Ben Yedder.

UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Aythami, Borja Herrera; Aquilani, Vicente Gómez; Momo, Jonathan Viera, Vitolo; y Calleri.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés)

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

Hora: 20:00 GMT

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (2º, 10 puntos); Las Palmas (11º, 6 puntos).

La clave: La capacidad del Sevilla de mantener el rigor defensivo -no ha encajado gol en las tres últimas jornadas de Liga-, de mandar en el medio campo con más autoridad que en los últimos partidos y de tener eficacia ante el gol y la de las Palmas, su fuerza mental para superar la presión de una grada crispada y aprovechar sus armas.

El dato: El Sevilla, con un empate y tres triunfos en las cuatro primeras jornadas, ha igualado su tercera mejor marca en un inicio liguero, la última establecida por el equipo de Unai Emery en la campaña 2014-15, en la que al final logró un récord de puntos (76).

La frase: Vitolo, sobre el recibimiento que le espera: "¿Y qué le voy a hacer?".

José Castro, presidente del Sevilla: "La indiferencia es una buena medida, todo lo que sea un ambiente enrarecido va a perjudicar a la larga al club".

El entorno: La UD Las Palmas deberá lidiar con un ambiente muy hostil en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el deterioro de las relaciones entre ambos clubes por el 'caso Vitolo'.