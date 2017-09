Pako Ayestarán: "Si competimos, seguro que vamos a tener nuestras opciones"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha asegurado hoy que si su equipo es capaz de competir mañana ante el FC Barcelona en el Camp Nou, "seguro" que tendrá opciones de obtener un resultado positivo ante el actual líder de LaLiga Santander.

El técnico guipuzcoano, con solo dos entrenamientos con sus nuevos futbolistas, espera recuperar de ellos "lo que son, optimizar al máximo sus fortalezas", y quiere a un equipo que sea "dominante con la pelota", porque a Barcelona no pueden ir "solo a defender", sino a tratar de "disputarle el balón".

Ayestarán no esconde que será una misión "difícil" y en un muchos momentos del partido tendrán que "saber sufrir" porque se verán "sometidos" por el equipo catalán, pero aboga por ser "solidarios y trabajar para cerrar los espacios" al rival.

Para intentar dar la sorpresa, afirma que tendrán que hacer "ciertas adaptaciones" al juego que pretende porque el Barcelona "es un equipo especial", y deberán estar "al máximo nivel, cuidando todos los detalles", pero recuerda que "siempre tienes tu opción, la vamos a tener y la tenemos que trabajar, debemos tratar de competir para sacar algo positivo".

El preparador vasco ha dicho que tras dos sesiones con sus jugadores, ahora incluso está "más ilusionado" que cuando llegó esta semana, porque ve a un grupo "comprometido", que quiere "hacer equipo", y ha puesto especial énfasis en este último aspecto, "por encima de cualquier individualidad".

Ayestarán ha reconocido que aunque lo más cercano es el choque de este domingo, está intentando sentar las "bases" del juego que debe desplegar el equipo "de aquí en adelante", basado siempre "a partir de la posesión de la pelota, porque no tenemos un tipo de jugadores para defendernos, bascular o encerrarnos. El posicionamiento puede variar, pero no el estilo que queramos imponer", ha precisado.

El nuevo técnico del conjunto amarillo no ordenará un marcaje individual al argentino Lionel Messi, como realizó el Girona recientemente, y prefiere un trabajo de todo el grupo.

"Es complicado defenderle, hay que hacerlo con mucho sacrificio, solidaridad y ayudas colectivas, pero a veces incluso así parece imposible. Messi ha dado un paso al frente, se ha echado el equipo a al espalda, pero no solo él, porque hay otros jugadores que han mejorado su rendimiento de la pasada temporada", ha analizado.

Ayestarán también ha explicado que, a su juicio, el Barcelona ha perdido a un jugador como el brasileño Neymar "que les daba profundidad y amplitud por la izquierda", y por ello han tenido que cambiar "al estilo de juego actual".