Vitolo: "No me creo la crisis del Real Madrid"

Las Palmas de Gran Canaria, 2 nov (EFE).- El jugador internacional Víctor Machín 'Vitolo', de la UD Las Palmas, ha manifestado hoy que no cree que el Real Madrid, rival el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu, esté atravesando una crisis tras sus dos últimas derrotas, ante Girona y Tottenham, en LaLiga Santander y Liga de Campeones, respectivamente.

"Ellos estarán más motivados que nunca para conseguir la victoria y saldrán a muerte, pero da igual cómo estén, con los jugadores que tienen siempre te pueden ganar un partido, la situación actual es lo de menos, no me creo que estén atravesando una crisis", ha explicado en rueda de prensa Vitolo, que hoy cumple 28 años.

El atacante grancanario tiene la receta para intentar puntuar en el coliseo blanco el domingo: "Lo mejor que puede pasar es que ellos no tengan el día, y nosotros estar juntos, correr y trabajar todos, y cometer los menos errores posibles".

Para Vitolo, el conjunto de Zinedine Zidane puede resolver los partidos "en cualquier acción" con los jugadores desequilibrantes que tiene "arriba".

El exfutbolista del Sevilla confía en que la Unión Deportiva pueda repetir una actuación como la de la temporada pasada en el Bernabéu, donde rozó la victoria (3-3).

"Lo vi por televisión y fue un espectáculo lo que dio Las Palmas en ese escenario tan bonito. Hay que ir allí a jugar con personalidad, no estamos en un buen momento, pero ahora es cuando hay que apretar los dientes y seguro que nuestro momento en el partido llegará", vaticina.

El internacional isleño reconoce que la baja por lesión de Jonathan Viera es "súper importante" porque es el jugador que les da "creatividad" en ataque, y aunque se considera "un jugador muy diferente a él", tratará de asumir los galones para "ayudar al equipo" y "remontar el vuelo".

Con respecto a su situación personal, Vitolo ha notado mejoría en los últimos partidos, sobre todo en el aspecto físico, después de haber sufrido dos lesiones que le han "mermado" mucho su rendimiento desde que comenzó la temporada.

Por otra parte, hasta en dos ocasiones se ha negado a responder preguntas acerca del Atlético de Madrid, su futuro equipo a partir del mes de enero de 2018, y solo ha dicho que no se arrepiente de la decisión que tomó al fichar por Las Palmas hasta diciembre.

Ahora bien, ha subrayado que nada le haría "más feliz" que la Unión Deportiva salga de la parte baja de la clasificación antes de recalar en el conjunto rojiblanco, y llevarse así "un gran recuerdo" de su segunda etapa en la isla.

Además, no cree que por esa decisión haya puesto en peligro su presencia en el próximo Mundial de Rusia. "Estoy trabajando para estar en la siguiente convocatoria, para eso tienes que hacerlo bien en tu equipo; es un orgullo representar a mi país, sigo teniendo esa ilusión, queda mucha temporada y veremos qué pasa".

También se ha referido Vitolo al nuevo entrenador del conjunto amarillo, Pako Ayestarán, con quien aún no han puntuado tras cuatro partidos ligueros, pese a lo cual lo ve "capacitado" para llevar el "mando" del equipo y "revertir" la situación.

"Es una gran persona, un técnico al que le gusta mucho el trato de balón, ha venido en una situación mala y es difícil que en los primeros partidos se vea lo que quiere, pero todos estamos encantados con él", ha asegurado.