Vitolo: "Estaba claro que el Sevilla nos iba a denunciar"

Víctor Machín, 'Vitolo', extremo de Las Palmas y jugador del Atlético de Madrid desde el próximo enero, llegó este viernes a Madrid para su puesta a punto de una lesión muscular con el club rojiblanco, aunque dijo que tiene contrato con el equipo canario hasta enero y "sólo" ha venido para recuperarse.

"El contrato con Las Palmas termina en enero. Todavía le debo un respeto a Las Palmas y he venido sólo para recuperarme con los servicios médicos del Atlético de Madrid con un acuerdo entre clubes. Y si puedo recuperarme lo antes posible y acabar mi etapa en Las Palmas, mucho mejor y estaría contento. Si no, lo que los médicos me digan", declaró a su llegada al aeropuerto de Barajas.

El futbolista sufrió el pasado miércoles una rotura de fibras en el bíceps femoral izquierdo en el encuentro de la Copa del Rey entre Las Palmas y el Deportivo de La Coruña. La baja estimada es de un mes, justo el tiempo que le restaba para sumarse al Atlético de Madrid, el equipo que lo fichó el pasado verano para enero.

Hasta entonces, ha jugado en Las Palmas. "Un poco jodido porque he encadenado tres lesiones en lo poco que he llevado en Las Palmas. Esperar recuperarme lo antes posible y estar bien lo antes que pueda", repasó Vitolo, acompañado por José Luis Pérez Caminero, coordinador del primer equipo del Atlético, a su llegada a Madrid.

"Cuando llegué a Las Palmas pensaba que todo sería diferente. Al final ha habido malos momentos, sobre todo también con estas lesiones que no me han dejado del todo estar cómodo. A ver si me puedo recuperar lo antes posible para estar bien", prosiguió el jugador, que ha disputado once encuentros desde agosto con el club canario.

También fue preguntado por la posible denuncia del Sevilla, su anterior equipo, por su fichaje por el Atlético. "Ya más o menos por lo que nos habían dicho estaba claro que nos iban a denunciar. Ahora eso está en manos de los abogados, que son los que saben de esto y nada más. Dedicarme ahora a recuperarme que, para mí es muy importante, y jugar al fútbol, que es lo que me toca a mí", concluyó.

Vitolo, que aterrizó en Madrid a las 10.50 horas, iniciará desde ahora su recuperación con los servicios médicos del Atlético de Madrid, con el que será inscrito para entrar en competición a partir del mes de enero, al igual que Diego Costa, una vez terminada la sanción de la FIFA sobre el club rojiblanco.

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético, explicó a la vez este miércoles que no ha hablado con Vitolo "ni con los servicios médicos en cuanto a la lesión".

"Sí sé la lesión que tiene, pero no profundamente para poder contarles cuánto tiempo le llevará recuperarse", afirmó el técnico tras el entrenamiento.

La llegada del extremo para recuperarse con el Atlético, según añadió, "son situaciones que las está manejando el club con el departamento médico" y él "lo único" que está "pensando es en el partido de mañana" frente a la Real Sociedad en el estadio Wanda Metropolitano.