Las sorprendentes dos primeras cabezas que pide Jémez

Pocos días lleva Paco Jémez en la Unión Deportiva Las Palmas, pero le han servido para hacer los primeros descartes. El club canario le dio poder al nuevo técnico para que anunciara las bajas que fueran necesarias y así ha sido. El club deberá de buscar otro equipo a Remy y Tannane, según declaraba el propio entrenador canario al El Larguero de la Cadena Ser.

El francés es el máximo artillero del equipo en lo que va de temporada con seis tantos (cinco en Liga y uno en Copa), pero no está a gusto y quiere marcharse, por lo que Jémez le ha mostrado la puerta de salida. Por su parte, el marroquí tiene una situación parecida, no se ha adaptado bien al equipo ni a LaLiga, el idioma, las lesiones y la falta de compenetración con sus compañeros hace que sea el segundo descarte, por lo que se le buscará otro destino.

Pero esto no acaba aquí, ya que hay otros futbolistas que pueden abandonar el club en el próximo mercado de invierno. Las llegada de Peñalba va a propiciar la salida de otros jugadores como Aquilani, el cual ha perdido rescindir su contrato, o el canterano Hernán Santana, que quiere disfrutar de más minutos y podría salir cedido a un Segunda.

David Simón tampoco tiene segura su continuidad en Las Palmas, ya que con la llegada de Jémez, Ximo Navarro pasará al lateral y junto a Míchel Macedo la posición estará cubierta. Esto haría que el ex del Vecindario buscara acomodo en otro club donde pueda disfrutar de minutos.

Por último, puede saltar la sorpresa con uno de los pesos pesados del equipos, en este caso Aythami Artiles, el cual renovaba el verano pasado por cinco temporadas, pero tiene claro que necesita jugar. "He renovado cinco años, pero no voy a estar tanto tiempo sin jugar. Si el entrenador y el club no cuentan conmigo, me iré", afirmaba a Marca.