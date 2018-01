El nigeriano Etebo espera aportar "energía y fuerza" al ataque de Las Palmas

El futbolista nigeriano Oghenekaro Peter Etebo ha dicho esta tarde en su presentación oficial como nuevo jugador de la UD Las Palmas que espera aportar "energía y fuerza" al ataque del equipo amarillo en su intento por lograr la permanencia en LaLiga Santander.

El internacional africano se ha expresado en inglés, aunque promete aprender español "lo antes posible", y ha dicho que eligió al conjunto amarillo como destino por su "espíritu", y que aunque puede actuar en diferentes posiciones del ataque, su favorita es la de segundo delantero.

"Jugaré en la posición que me ponga el entrenador, pero siempre pensando en el bien del equipo, no tengo objetivos personales, sino ayudar al equipo en lo que me necesite", ha subrayado en su presentación el futbolista de 22 años.

Etebo es consciente de que llega "a una de las mejores ligas del mundo", por su repercusión mediática, y asegura estar "preparado" para jugar ya el próximo partido, el 5 de febrero ante el Málaga en el Estadio de Gran Canaria.

"Eso depende del entrenador, pero no he venido para estar sentado en el banquillo, he venido para jugar", ha expresado.

Precisamente esta tarde ya ha tenido la primer toma de contacto con sus nuevos compañeros, en una corta sesión llevada a cabo en Telde, y reconoce que aún no ha hablado con el técnico, Paco Jémez, acerca de la posición en la que mejor puede encajar.

Por su parte, Toni Cruz, director deportivo del club, ha dicho que tienen puestas "muchas ilusiones" en el internacional nigeriano porque es capaz de jugar en muchas posiciones, como volante, extremo o delantero, y que tiene mucha capacidad de trabajo y para asociarse, así como llegada al área rival.

Tras jugar las tres últimas temporadas en el CD Feirense de Portugal, Cruz ha confirmado que Etebo se incorpora a la Unión Deportiva cedido hasta final de esta temporada pero con una opción de compra que esperan "poder ejecutar", porque sería síntoma de que el futbolista ofrece un buen rendimiento en los próximos meses.

El jugador llega recomendado por el área deportiva de la entidad, que pasó informes al entrenador, Paco Jémez, y este dio el consentimiento para su incorporación al grupo.

Además, el dirigente grancanario ha confirmado que antes del cierre del plazo de fichajes, esta medianoche -23.00 en horario de Canarias-, Las Palmas espera anunciar dos operaciones, que podrían ser un nuevo fichaje y una baja de la actual plantilla.