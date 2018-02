Jonathan Viera propone a Tana como su sucesor para liderar a Las Palmas

El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera, tras pedir públicamente al club que haga un esfuerzo y le venda al equipo chino Beijing, ha declarado con posterioridad que Tanausú Domínguez 'Tana' sería su sucesor ideal en el campo en el caso de que abandone el equipo amarillo.

Tras comparecer este mediodía en rueda de prensa, Viera ha atendido en exclusiva a la emisora oficial del club, UD Radio, en donde en un tono más desenfadado ha dado algunos detalles más de la actual situación, y no ha dudado en proponer a su compañero Tana como sustituto en el césped.

"Tiene unas grandes condiciones, y si lo trataran con el cariño y el mimo que le tendrían que dar, es un jugador que no tiene nada que envidiarme a mí, pero es de aquí, como yo, y parece que tienes que ser de fuera para que te valoren, pero Tana puede hacer perfectamente lo que hago yo", ha dicho Viera.

El jugador internacional ha reconocido que estaba "un poco nervioso" antes de afrontar su comparecencia de hoy ante los periodistas, pero anoche habló con su mujer, a la que tranquilizó y le recordó que no sabe mentir.

"Le dije que iba a decir la verdad en la rueda de prensa, y todo lo que pase a partir de ahora va a ser bueno, si me voy o no", ha confesado.

Viera cree que la situación es "compleja" pero es un "bendito problema" el que tiene sobre la mesa, y quiere llevarlo "con naturalidad" antes de tomar "la mejor decisión" que, con el tiempo, puede que no sea la correcta, pero irá a "muerte con ella".

El futbolista asegura entender a la gente que piensa que con él sea más fácil lograr la permanencia, "pero nunca se sabe, porque conmigo también estamos en descenso, así que si me quedo, no se puede asegurar que nos vayamos a salvar", ha apuntado.

Viera ha añadido que no escucha emisoras de radio ni lee prensa o redes sociales, aunque "algo te llega", porque la única opinión que le importa es la de su familia, y lo demás para él es "ruido".

"Hay mucha gente que me entiende y otra que no, y en los dos casos me lo han hecho saber. Si me quedo, perfecto, lucharemos a tope para salvar al equipo, y si me voy, será porque el club y yo hemos decidido que es lo mejor para las dos partes", ha explicado.

Viera ha añadido que el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, tiene "un don para convencerte", pero "entiende" la postura del jugador porque en su día lo rescató de Bélgica para jugar con Las Palmas en Segunda cobrando "ni la cuarta parte" de lo que percibía en el Standard de Lieja, y esta temporada otros equipos también le ofrecían mucho más dinero.

"El presidente me dice que con la oferta que tengo encima de la mesa, poco puede hacer, pero lo más importante es la UD Las Palmas, porque los jugadores van y vienen", ha confesado.

En cualquier caso, Viera asegura que jugará el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria ante el Sevilla, independientemente de que en las horas previas a ese partido, se concretase la operación con el equipo asiático.