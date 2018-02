Viera: "Tengo un cacao en la cabeza..."

Jonathan Viera ha dado esta mañana una rueda de prensa en la que ha manifestado su deseo de salir de Las Palmas ante la mareante oferta que tiene del Beijing Guoan, que está dispuesto a pagar 22 millones de euros por él, mientras que Las Palmas pide 25.

En su comparecencia, Viera ha manifestado que "es una oportunidad única". "No sólo para mí, sino también para el club y espero que se resuelva de la mejor manera. Si hubiese sido en junio no habría dudas de la solución".

Con todo, el futbolista reconoce que la situación no es fácil para él. "Yo tengo un cacao en la cabeza. Es una oferta que arregla la vida a toda mi familia pero también se me queda el corazón helado por como está el equipo. Al final uno tiene que decidir. Yo cada vez estoy cumpliendo más años y no voy a durar toda la vida. Hay que vivir el presente. Estoy a la espera", señala.

Las Palmas es el próximo rival del Sevilla, por lo que si es traspasado antes del fin de semana, los nervionenses evitarían a una gran amenaza.