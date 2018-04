Ximo Navarro: ´Contra el Real Madrid hay que hacer un partido perfecto´

Ximo Navarro, defensa de la UD Las Palmas, ha declarado este martes que, para poder ganar al Real Madrid el sábado en Gran Canaria, deberán hacer "un partido prácticamente perfecto", con un nivel "alto" en defensa y aprovechando las oportunidades de gol que les puedan crear. El central andaluz ha puesto como ejemplo el 1-1 que lograron hace unas semanas en casa ante el Barcelona, actual líder de LaLiga Santander; un partido en el que hicieron un "gran trabajo" de conjunto, y que intentarán repetir frente al equipo entrenado por Zinedine Zidane.

"Ante el Real Madrid seguro que vamos a tener opciones en ataque, tenemos que aprovechar las que tengamos, pero sobre todo estar muy fuertes en defensa, porque si no estos equipos te ganan con mucha facilidad, como hacen casi siempre", ha explicado. Navarro ha recordado que esta temporada otros rivales le han "hecho daño" al Real Madrid, y le han marcado goles. "Intentaremos que tengan dudas, que no tengan un buen día, sabiendo de la dificultad del partido", ha comentado.

El zaguero del equipo isleño ha restado importancia a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo no dispute el encuentro, "porque el Real Madrid, sin él, también es capaz de ganar y golear", ya que todos sus jugadores son "de un nivel altísimo". No obstante, ha reconocido que el portugués es "una amenaza" y que en 2018 ha recuperado la capacidad goleadora "que no tenía" a principios de temporada.

El central, además, ha dado una pista de cómo afrontará Las Palmas el choque del sábado: "La primera idea siempre es jugar en corto desde atrás, pero a veces el rival no te lo permite, y se busca hacerlo en largo y ganar la segunda jugada", ha explicado. Navarro cree que jugar ante uno de los grandes del fútbol español y europeo supone una motivación extra, aunque a veces "se sufre" porque "son muy buenos", pero "en ilusión el Madrid no nos puede ganar".

Por otra parte, el defensa ha reconocido que un resultado positivo del Levante, como ocurrió antes del partido Deportivo-Las Palmas, afecta porque añade "un poco más de presión", algo que podría repetirse este fin de semana, puesto que el equipo valenciano jugará antes, a mediodía del sábado, en Girona. "Está claro que el Levante está por encima de nosotros -seis puntos más- y nos gustaría estar en su lugar, pero todavía tenemos un enfrentamiento contra ellos y vamos a intentar darle la vuelta a la situación", ha concluido.