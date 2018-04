Vicente Gómez: "Nos viene bien que el Levante se conforme con un empate"

Telde (Gran Canaria), 4 abr (EFE).- Vicente Gómez, uno de los capitanes de la UD Las Palmas, ha manifestado este miércoles que les puede beneficiar que el Levante se conforme con el empate el próximo domingo en Valencia, pero ha asegurado que el equipo amarillo debe salir a ganar y está "convencido" de que lo conseguirán.

El centrocampista isleño califica el choque en el Ciutat de València como "uno de los más importantes en los últimos años" para el conjunto canario.

"En este tipo de partidos tenemos que mejorar y saber que hay que afrontarlos con mucha tranquilidad. Estoy convencido de que ganaremos. Creo que ellos van a pensar que el empate les va a valer y eso es algo a lo que tenemos que agarrar. Hay que ir a por los tres puntos", ha subrayado este mediodía en rueda de prensa.

Vicente Gómez, no obstante, reconoce que están en una "situación complicada" -a siete puntos de distancia de su rival, con 24 por disputar-, pero es "optimista" y seguirá "creyendo" en la salvación mientras haya opciones.

"Nosotros mismos nos hemos ganado el pesimismo que vivimos. No hemos dado la talla, pero ahora mismo solo quiero tener cerca de mí a gente que crea y sea optimista. Somos profesionales y no nos puede pasar como ante el Real Madrid; por un golpe que te asesten, no puedes tirar la toalla", ha confesado el futbolista isleño.

En relación al Levante, que ha reaccionado con siete puntos sumados de los últimos nueve disputados, Vicente Gómez opina que ha ganado en tranquilidad en su juego sobre todo desde que venció por 0-1 en Getafe, pero esta semana han trabajado para "parar las cosas que ellos hacen muy bien".

Para el partido del domingo, el centrocampista canario lo tiene claro: "Tenemos que ponernos por delante y luego estar tranquilos. Ganar sería dar un golpe sobre la mesa, supondría mucho en lo anímico, porque luego tendríamos un partido en casa -Real Sociedad- y ellos uno complicado -Atlético de Madrid fuera-", ha confesado.

Vicente Gómez cree que Las Palmas debe mentalizarse de que ya no tiene "nada o poco que perder", porque en caso de derrota "se va a complicar mucho la situación", y sí "mucho que ganar", pero recuerda que sea cual sea el resultado no estarán ni salvados ni descendidos.

"Se nos está acabando el tiempo y tenemos que reaccionar. Los buenos futbolistas salen a la luz en estas ocasiones", es el mensaje que ha lanzado a sus compañeros el jugador isleño.