Jémez: "No convoco a Tana porque no me da la gana"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado que no ha convocado a Tana para el partido de este jueves contra el Betis porque no le "da la gana" y ha alegado que no tiene "ninguna necesidad" de contar sus razones para evitar que se malinterprete su mensaje.

Tana, titular el pasado sábado ante la Real Sociedad después de varios partidos sin ser citado, ha vuelto a pasar directamente del césped a la grada, sin visitar el banquillo de suplentes, y ha sido el motivo de buena parte de la rueda de prensa ofrecida hoy por el técnico isleño.

"Yo nunca dije que Tana no iba convocado por una mala actitud, sino por una mejoría de actitud", ha dicho hoy, después de asegurar el sábado pasado que marcharía a su casa si los periodistas encontraban alguna grabación donde hablara literalmente de mala actitud del futbolista.

Cuando ha sido insistido por otro informador para que explicara los motivos de no convocar a Tana, Jémez ha sido tajante: "No lo llevo porque no me da la gana. A ver si malinterpretáis eso también", rechazando que sea por un presunto interés del Betis en el jugador para la próxima temporada.

Con respecto al partido de mañana, Jémez pretende que sus jugadores le quiten el balón al conjunto verdiblanco, con una presión alta, y que sigan compitiendo pese a la situación límite, con la dignidad y el escudo nuevamente como principal argumento.

"El Betis tiene muy buen plantilla, muy buen juego, está bien dirigido, y en teoría es un rival mejor que nosotros. Necesitamos quitarle el balón y hacerle el partido lo más incómodo posible", ha explicado con respecto a sus planes para mañana, además de anunciar "algunos cambios, pequeños retoques", buscando "nuevas combinaciones" para encontrar una "mejoría".

Jémez no se ve en Segunda "hasta que los números digan lo contrario", pero reconoce que esta temporada se han hecho las cosas "muy mal", aunque solo se hace responsable de aquellas que le competen desde su parcela técnica, cuando asumió las riendas del equipo, con solo diez puntos sumados de 45 posibles, y diez jornadas consecutivas sin ganar.

Además, está de acuerdo con Quique Setién, entrenador del Betis y extécnico del conjunto isleño, en que la plantilla amarilla se hizo "a impulsos", como ha declarado el preparador cántabro. "Es una buena manera de definirlo", ha reconocido Jémez.

Por otro lado, el entrenador de la Unión Deportiva ha vuelto a esquivar la pregunta de si continuará en el equipo la próxima temporada, porque "sigue sin ser el momento para hablar de eso", pero subraya que lo realizado esta campaña debe servir "de ejemplo" para no repetirlo en el futuro inmediato.