Paco Jémez: "Este año no nos pasa nada bueno"

Paco Jémez se mostró frustrado en la rueda de prensa posterior al partido ante el Real Betis. El técnico dijo que a pesar de que la permanencia ya sea casi imposible, van a pelear por todos los puntos.

El entrenador no quiso entrar a valorar si el equipo está condenado a Segunda. "La valoración no es esa. Es asumir una situación complicada, de que se te escape un partido muy trabajado, que hemos hecho un buen encuentro. Incluso con 10 jugadores. Vamos a pelear todos los partidos, no es cuestión de que podamos permanecer o no", aseguró.

Insistido en si ve posible la salvación, dijo que viendo los números no puede decir que no, pero comentó las difíciles situaciones que sufre el equipo. "No te puedo decir que no, pero viendo las situaciones, que siempre caen del mismo lado... Hay que tener optimismo y también realismo, nos hemos quedado estancados, tuvimos la posibilidad de adelantar a Deportivo y Levante pero no lo hicimos. Vamos a luchar por los puntos nos valgan o no. Espero que en la isla, más allá de la tristeza, se sientan orgullosos del esfuerzo", argumentó Jémez.

El técnico amarillo volvió a quejarse de que su equipo tiene mala fortuna. "Este año no nos pasa nada bueno, esto es una prueba más, no es cuestión de suerte, cuando las cosas pueden ser buenas o malas, siempre son malas... Es una lástima caer en el final ante un rival de la categoría del Betis, de cara a la moral un punto hubiese sido un refuerzo", lamentó.

Habló sobre su planteamiento y la alineación del portero Lizoain. "Hemos jugado con tres centrales y tres delanteros. Hemos dejado los carriles para Dani (Castellanos) y Míchel (Macedo). Sabíamos que tenían gente rápida arriba y también queríamos presionar arriba, porque sabemos que la sacan muy bien. Lo de Lizoain es un premio, siempre está con una sonrisa, siempre es profesional y ha estado a un nivel espectacular", explicó el técnico.

Preguntado por si tiene ganas de continuar y por lo que dijo tras la venta de Jonathan Viera, Jémez aclaró sus sentimientos. "No confundas la tristeza con estar bajo de moral. Estoy triste porque creo que hemos hecho un buen trabajo y no nos hemos llevado nada. Me tendría que haber ido y no me fui por mis jugadores. Pienso que la decisión era marcharse, pero como siempre hago todo al revés me quedé", sentenció el ex de Cruz Azul.

Sobre la victoria del Levante en el descuento dijo que mientras ellos no ganen, da igual lo que hagan los rivales. "Mientras nosotros no ganemos, ¿que más da que el Levante marque en el 93'? Mientras no ganemos, ¿que más da lo que hagan los demás? Si no ganamos, no podemos pretender mantenernos, antes o después va a caer", dijo resignado.

Por último, comentó los diferentes cambios que ha realizado a lo largo de la temporada. "Cuando las cosas no funcionan, buscas cambios. Si nada funciona, hay que reinventarse. Ya no es cuestión de que te guste o no, es conseguir resultado. De ahí vienen los cambios, intentar buscar esa situación que nos dé para ganar los partidos", finalizó Jémez.