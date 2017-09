El Zhar: "Tengo ganas de jugar más y de ser más importante"

Madrid, 13 sep (EFE).- Nabil El Zhar, futbolista del Leganés, se refirió en rueda de prensa a su situación personal y afirmó que le gustaría jugar más, si bien tiene claro que para ello debe seguir trabajando así como aprovechar las oportunidades que le den.

"Me encuentro bien. Tengo ganas de jugar más y de ser más importante. Pero eso pasa por mucho trabajo. Es lo que estoy haciendo, trabajando. Ojalá pueda ayudar el viernes al equipo", afirmó el jugador franco-marroquí.

"Sé lo que puedo aportar al equipo. Si estoy bien y a mi mejor nivel, puedo aportar y es lo que quiero hacer e intentar. Tengo que trabajar, estar bien. Cuando me toque jugar hacerlo de la mejor manera posible y ayudando al equipo", comentó.

Sobre el momento del plantel, que suma seis puntos de nueve posibles, explicó: "Se ve un equipo muy sólido, con confianza. Hemos empezado muy bien la liga y pese a la derrota del otro día creo que el equipo está muy bien. Tenemos que seguir trabajando y mejorando".

El Zhar considera que el tropiezo en el derbi ante el Getafe ya está olvidado: "Salimos siempre al campo a ganar. Intentamos hacerlo de la mejor posible pero ese partido pasó. Tenemos que centrarnos en el partido del viernes, a ver si podemos sacar algo. Pero el equipo está muy fuerte, muy bien, con confianza. Hemos entrenador bien esta semana y tenemos mucha ilusión y fuerza para afrontar ese partido".

Ahora viene el Eibar, un rival contra el que cayeron el año pasado por 2-0 en Ipurua: "Aunque los partidos cambian mucho sabemos cómo juega el Eibar, con muchos centros. Encajamos goles así el año pasado, hemos intentado corregir esto toda la semana. Hemos trabajado muy bien y vamos a ver si podemos evitar esos goles y hacerles daño también".

"Queremos estar lo más alto posible. Eso pasa por hacer buenos partidos y buenos resultados fuera de casa. Vamos a un campo difícil e intentaremos sacar algo positivo y seguir lo más alto posible", añadió.

Preguntado por la competencia en el vestuario, respondió: "Creo que es siempre buena para el equipo. El jugador tiene que estar siempre al cien por cien y eso está bien. Luego hay que pelear por jugar, por supuesto. Pero yo lo veo bien".

Además habló de su compatriota Nordin Amrabat, llegado en el mercado estival, y sobre las opciones de ambos de jugar el Mundial con Marruecos: "Lo veo bien, está bien físicamente. Es nuevo, viene a un club nuevo, tiene que adaptarse. Pero habla español, no le va a costar el idioma".

"Por mi parte me gustaría volver a la selección, es un objetivo marcado. Pero pasa por jugar bien en mi club y hacer una buena temporada. Luego veremos", apuntó.