Garitano: "Me espero un mejor Eibar que el de la temporada pasada"

Madrid, 14 sep (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al encuentro que deberá medir a su equipo contra el Eibar en Ipurua y opinó que se espera un rival mejor que aquel que les ganó 2-0 el curso anterior.

"El año pasado creo que a ellos la inercia les llevó a ganarnos sencillo. Nosotros nos jugábamos mucho y no fuimos capaces de sacar nada. Me espero un mejor Eibar que el de la temporada pasada, muy metido, más enchufado. Es muy difícil, hacen las cosas francamente bien por su presión alta, por su juego. Es muy complicado pero vamos a ir preparados para poder jugar un gran partido", dijo.

La cita será especial para el técnico, ya que está muy vinculado a la entidad vasca e incluso llegó a sonar en el pasado para poder dirigirla desde el banquillo: "Soy de allí, jugué allí, soy accionista, me mandan lotería de Navidad. Es diferente".

Garitano aseguró que ya han pasado página tras caer derrotados la última jornada en el derbi ante el Getafe: "A nosotros los disgustos de después de cada derrota que vayamos a sufrir o las alegrías después de cada victoria nos tienen que durar un día o dos, no más. Esto es un seguir, tenemos el camino claro de hacia dónde tenemos que ir, cuál es el objetivo. Cuando eres capaz de ganar vienes contento y con una sonrisa, cuando te toca perder el primer día más triste pero luego pensando en el siguiente partido", dijo.

Sobre dónde ve al equipo en los próximos meses, apuntó: "Hasta que no vaya avanzando la primera vuelta y juguemos con todos no sabremos un poco como está el equipo o hacia dónde va. Las sensaciones hasta la fecha han sido buenas, hemos tenido opciones en los tres de sacarlos adelante, que es donde queremos llevar los partidos".

"En algunos hemos tenido más suerte o acierto, en el último no tuvimos ese acierto. Estoy contento con estos tres partidos y a lo que queremos llevar los partidos es a eso, a tener en momentos puntuales esas opciones de poder ganar. Vamos a ver si lo conseguimos", añadió.

Además habló de la posible introducción de cambios en un once que ha repetido en los tres duelos oficiales jugados hasta la fecha: "Hemos incorporado cinco jugadores después de las dos primeras jornadas, más tarde de lo habitual. Necesitamos ir poco a poco, ir metiéndonos, ver qué sensaciones dan, ir viendo cosas para saber a dónde podemos ir tirando. Iremos poco a poco", comentó.

En cuanto al acierto goleador con respecto a la temporada anterior, explicó: "Lo importante es que generemos ocasiones. Luego depende del día que tengas, del acierto. Queremos mejorar todos los registros del año pasado en cuanto a partidos ganados, puntos, goles. Esos son los pequeños objetivos que me he marcado".

"A partir de ahí ver hasta dónde llegamos. No es sencillo, a los mejores equipos del mundo también les cuesta hacer gol. Lo importante es que tengamos opciones de tener en momentos puntuales opciones de estar más cerca de ganar. Hasta la fecha en los tres lo hemos conseguido", completó.

Asimismo trató las posibles renovaciones de los argentinos Alexander Szymanowski y Martín Mantovani y aparcó la suya propia hasta final de campaña: "No tengo ni idea, no sabía ni que acababan. Cualquier cosa que les pase estaré encantado, si se quedan ojalá les renueven para diez años y si van por ahí y les puedo ayudar para que pudiesen firmar en cualquier sitio y estuviesen contentos".

"Es cosa de ellos. Están centrados en la competición, saben que tienen que pensar exclusivamente en fútbol para jugar una gran temporada. Están en ello. A partir de ahí tendrán asesores, representantes que lleven esas cosas?. Cualquier cosa que les pase a ellos dos me voy a alegrar. Me han dado tanto... son un poco especiales para mí", agregó.