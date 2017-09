Garitano: "Los análisis no los hago con el resultado sino de otra forma"

Madrid, 19 sep (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió a la situación de su equipo tras cosechar la derrota contra el Eibar y aseguró que por encima de los resultados en este arranque de curso él valora otros aspectos a la hora de hacer análisis.

"Jugamos una muy buena primera parte en cuanto a la idea, en la que no estuvimos acertados en situaciones de transiciones. Tuvimos cuatro o cinco ocasiones en situaciones de tres contra dos, de cuartos contra tres? y no supimos acabar esas situaciones que hay que acabar, sobre todo fuera de casa. Pero las generamos", apuntó.

"Tuvimos más situaciones de gol que en cualquiera de los otros partidos que hemos jugado. No tuvimos ese acierto pero llevamos el partido a lo que más nos interesaba. El Eibar chutó una vez, hizo el gol. Muy poco para el Eibar en casa. Venían de hacerle bastantes más ocasiones al Athletic. No estuvo mal. La línea es buena, los análisis no los hago con el resultado sino de otra forma. Por eso estoy bastante tranquilo", añadió.

El técnico afirmó que ese tropiezo no condiciona su forma de preparar el duelo ante el Girona: "Vamos a preparar siempre los partidos con la misma idea, para saber dónde podemos hacerle daño al rival o dónde nos podemos sentir un poco más cómodos independientemente de él. Anímicamente no tenemos por qué estar mal. Llevamos cuatro jornadas en las que hemos tenido opciones en todos los partidos para haberlos sacado adelante".

"En alguno hemos estado más acertados o las cosas nos han ido más a favor y hemos sido capaces de ganar y en los dos que hemos perdido también hemos tenido opciones en momentos puntuales. Hemos hecho las cosas bien y tenemos que seguir en la misma línea sabiendo quiénes somos. A nosotros nos va a costar todo una barbaridad pero eso ya lo sabemos. Creo que la línea que estamos manteniendo es buena", completó.

Sobre el rival, indicó: "No es sencillo. Se ha adaptado bien a Primera, con ritmos muy buenos para la categoría. Ha jugado contra grandes equipos y ha estado metido en todos los partidos, compitiendo francamente bien. Con una idea de juego muy clara desde hace años que le ha dado para ser de los mejores de Segunda y en Primera lo está haciendo francamente bien. Espero un partido difícil".

"Lo tiene todo, está bien trabajado en los últimos tres años. Tiene físico, velocidad, ritmos altos, centímetros en la plantilla. Por eso ha llegado a Primera y está haciendo las cosas bien. Será un partido complicado para nosotros", destacó también.

Asimismo habló de los precedentes contra los gerundenses, a los que se han enfrentado varias veces en los últimos años y a los que nunca han ganado: "El equipo no ha cambiado, cada vez es mejor y tiene más ritmo. Cada vez tienes más centímetros, cada vez juegan mejor y cada vez va a ser difícil todo. Pero es verdad que el Leganés es también cada vez mejor. Vamos a ver si somos capaces de jugar un gran partido y de poder sacar algo".