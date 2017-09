Canarios y madrileños, a por su tercer triunfo

Las Palmas de Gran Canaria/Leganés (Madrid), 23 sep (EFE).- Las Palmas y Leganés se enfrentarán el domingo en Gran Canaria con el objetivo de lograr el tercer triunfo en LaLiga Santander, después de que los canarios cayeran en su visita al Sevilla y que los madrileños hayan encadenado tres jornadas sin ganar, con dos derrotas y un empate.

El equipo isleño se presenta a la cita tras ceder en los minutos finales en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no solo perdió el partido por 1-0, sino también al internacional Víctor Machín 'Vitolo' por una lesión muscular que le tendrá apartado de la competición aproximadamente un mes.

La sensible baja del exsevillista, unida a la del croata Alen Halilovic, lesionado en el tobillo izquierdo durante el anterior choque en casa ante el Athletic Club, deja a la Unión Deportiva sin sus dos extremos titulares.

Tampoco estará el lateral zurdo Dani Castellano, ausente ya en Sevilla, así como el centrocampista catalán Sergi Samper, éste aún sin debutar debido a una lesión.

La intención de Manolo Márquez, entrenador del conjunto canario, era repartir esfuerzos en esta semana con tres partidos que concluirá mañana con la visita del Leganés, pero las citadas bajas han roto todos sus planes, por lo que deberá repetir con algunos de sus futbolistas, sin descanso.

El técnico catalán, además, mantiene la incógnita del francés Loïc Rémy, autor del gol de la victoria ante el Athletic en el anterior partido disputado en casa (1-0), pero que no pudo jugar en Sevilla por unas molestias musculares.

Aunque el delantero galo ya se ha entrenado, Márquez medita si debe arriesgar o no con su participación en el choque de mañana, en el que podría reaparecer el marroquí Oussama Tannane, después de ser baja el miércoles pasado por enfermedad.

El parte de jugadores dudosos lo completa el central balear Pedro Bigas, después de sufrir esta semana una contusión en la rodilla, justo el día que regresaba a los entrenamientos.

En el Leganés, con el empate frente al Girona, rompió una racha de dos derrotas consecutivas, volviendo a dejar su portería a cero. Algo que han logrado en tres de los cinco encuentros disputados hasta la fecha.

Darle continuidad a las buenas sensaciones, y seguir demostrando su competitividad, parecen pues los objetivos en un estadio donde han empatado en seis de sus once visitas anteriores, cosechando además tres derrotas y dos victorias.

El técnico Asier Garitano recupera al franco-marroquí Nabil El Zhar, que así las cosas podría tener minutos contra el equipo del que llegó durante el mercado de invierno de la pasada campaña.

Sin embargo, no estarán disponibles por problemas físicos el defensa central argentino Ezequiel Muñoz, que aún no se ha recuperado de las consecuencias de una fuerte caída que sufrió en Eibar, y el extremo canario Omar Ramos.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Lemos, Ximo Navarro; Aquilani, Javi Castellano; Tana, Jonathan Viera, Tannane; Calleri.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Mantovani, Diego Rico; Eraso, Rubén Pérez; Amrabat, Naranjo, Gabriel; Guerrero o Beauvue..

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Gran Canaria.

Horario: 17.30 hora insular (16.30 gmt).