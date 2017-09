Dos Santos: "Va a ser un partido trabado"

Madrid, 27 sep (EFE).- Mauro Dos Santos, defensa central argentino del Leganés, en rueda de prensa, calificó de "trabado" el encuentro liguero que este fin de semana enfrentará a su equipo contra el Atlético de Madrid, en el estadio de Butarque.

"Ya sabemos a qué juegan. Es un equipo duro, va a ser un partido trabado. Tenemos que intentar que del centro del campo hacia adelante no jueguen mucho", declaró.

"Sabemos que son noventa y cinco minutos de juego y sabemos lo que es el Atlético. Parece que les generas muchísimas ocasiones, parece que está decaído y en una situación o dos son contundentes arriba", añadió Dos Santos.

Preguntado sobre a qué futbolista rojiblanco le impediría jugar, dijo: "Quitaría a Griezmann, pero creo que en el Atlético los once que salgan son muy buenos jugadores. Sabemos el estilo de juego que tienen, su estado físico, que son potentes en todo, en la estrategia. Vamos convencidos de que podemos hacer un buen partido. Tenemos que estar bien nosotros y pensar en que podemos hacerlo".

Además el zaguero no considera que el duelo de su rival ante el Chelsea en Liga de Campeones vaya a afectar a su rendimiento: "Jueguen los titulares o roten creo que tienen una plantilla completísima en todas las líneas".

Asimismo habló de la situación del equipo, séptimo clasificado: "Estamos en una buena posición pero esto es relativo. Si queremos cumplir el objetivo todos los partidos son importantes para nosotros, más aquí en casa, donde tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos que podamos".

Pese a ello, el plantel también ha pasado momentos complicados al encadenar una racha de tres duelos sin ganar: "Nunca perdimos la moral. Primera es así, cada partido es muy complicado, cada partido es diferente. Ahora viene uno de los mejores equipos de Europa, puede pasar de todo. Pero afrontamos este encuentro como uno más, para seguir sumando".