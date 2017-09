Prueba de reacción del Atlético ante el Leganés

Madrid, 29 sep (EFE).- El Atlético de Madrid, desdibujado el miércoles en la Liga de Campeones por el Chelsea, retoma este sábado la Liga contra el Leganés, que somete al equipo rojiblanco a una prueba de reacción en Butarque, donde defiende la segunda posición avisado con el frustrante 0-0 sufrido allí la pasada temporada.

También por el impactante inicio de curso del club blanquiazul, séptimo en la clasificación con diez puntos, solo cuatro menos que el bloque entrenado por el argentino Diego Simeone, segundo con tres victorias consecutivas en el campeonato a las que necesita dar aún más impulso en su persecución del firme liderato del Barcelona.

Igualmente, para defender su segundo puesto, con cuatro equipos al acecho (Sevilla, a un punto; Valencia y Betis, a dos, y Real Madrid, a tres), pero, sobre todo, para responder a la derrota del miércoles con el Chelsea y a las inesperadas dudas, por la rotundidad con la que perdió más allá del marcador final de 1-2.

Terminada ahí su condición de invicto en el octavo choque oficial de la campaña, su primera derrota ha llegado cuatro encuentros antes que hace un año, con el aprendizaje de lo que supuso después aquel primer partido perdido el pasado curso contra el Sevilla (1-0), porque a partir de ahí cedió cuatro duelos más en apenas dos meses.

No quiere repetirlo el Atlético, obsesionado con la regularidad que le apartó de luchar la Liga entonces, potente en este comienzo de la temporada, más allá de la decepción puntual ante el Chelsea, e invencible en sus quince encuentros de Liga más recientes como visitante. Entre todos los torneos, sólo ha perdido en una de sus últimas 22 salidas entre esa competición, la 'Champions' y la Copa.

Sin Filipe Luis, fuera de la visita a Leganés por una lesión muscular, y sin Lucas Hernández, la alternativa que siempre ha manejado el técnico para el lateral izquierdo cuando el brasileño no ha estado disponible y también baja, Simeone deberá estrenar nombre en esa demarcación: Sime Vrsaljko, más probable, o Juanfran Torres.

Se prevén más cambios en el once respecto a la derrota frente al Chelsea, como por ejemplo la vuelta de Gabi Fernández al centro del campo, en el que son fijos tanto Saúl Ñíguez como Koke Resurrección, ya sea por el medio o por la banda, y con tres opciones para el otro puesto que resta: Yannick Carrasco, Thomas Partey o Nico Gaitán.

En la defensa, con la citada duda en el lateral zurdo, la derecha será para Juanfran Torres o José María Giménez, con Stefan Savic y Diego Godín previsiblemente como pareja de centrales, mientras que en la delantera es seguro Antoine Griezmann, protagonista de tres goles y una asistencia en los últimos cuatro encuentros.

Su compañero de ataque será Luciano Vietto o Fernando Torres, las posibilidades más probables, por delante de Ángel Correa, titular ante el Chelsea, y Kevin Gameiro, uno de los cuatro jugadores que aún no ha pisado la alineación inicial. Los otros tres son Augusto Fernández, baja por sexto choque seguido, y los porteros Miguel Ángel Moyá y Axel Werner, suplentes del indiscutible Jan Oblak.

Enfrente, el Leganés atraviesa un momento dulce después de haber conseguido diez puntos en las seis primeras jornadas, una cifra que le permite mantenerse cerca de los puestos europeos si bien el objetivo principal sigue siendo la permanencia.

Esa situación invita al optimismo al igual que el precedente inmediato en partido oficial en Butarque. Fue una fecha especial, el primero como local de los blanquiazules en la máxima categoría del fútbol español, y finalizó con empate a cero.

En aquella cita, el equipo de Asier Garitano demostró saber sufrir y poseer una gran solidez defensiva que ha conseguido trasladar a este arranque de curso, ya que es de los conjuntos menos goleados de la competición con tan solo tres tantos en contra, uno menos que el Atlético.

Para este encuentro, la plantilla llega con las ausencias del canario Omar Ramos, lesionado en el encuentro ante el Girona, y de los defensas centrales argentinos Ezequiel Muñoz y Martín Mantovani.

Estas últimas suponen un problema en la zona de atrás, donde está por ver si se apuesta por un sistema de cuatro o cinco zagueros. En cuanto al resto del equipo, podría verse alguna modificación respecto a la visita a Las Palmas.

- Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Muñoz, Bustinza, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel; Szymanowski, Eraso; y Beauvue.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran o Giménez, Savic, Godín, Vrsaljko; Saúl, Gabi, Thomas o Carrasco, Koke; Griezmann y Vietto o Torres.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Butarque.

Hora: 20.45.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (7º, 10 puntos); Atlético (2º, 14 puntos).

La clave: La fluidez ofensiva del Atlético.

El dato: Griezmann suma tres goles y una asistencia en los últimos cuatro encuentros.

La frase: "El Chelsea fue mejor, ganó, aprendimos del partido y ahora empieza otro nuevo, con otra nueva ilusión y el entusiasmo de poder hacer un buen partido", explicó este viernes Simeone. "Enfrente tenemos a uno de los mejores equipos del mundo y tendremos que hacer todas las cosas increíblemente bien", dijo, por su parte, Asier Garitano.

El entorno: Se espera que Butarque reciba con un lleno absoluto al conjunto rojiblanco para apoyar a los suyos e intentar que prolonguen su excelente arranque de temporada.

-----------------------------------------------------------------